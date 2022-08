Donatella Rettore positiva al Covid: «Sto male, spero di farcela»

Donatella Rettore è positiva al Covid. È stata la stessa cantante a comunicare la brutta notizia ai fan sui profili social. La 67enne, come da lei riferito, sta male e spera di guarire presto. Non si è dilunguata molto, ha voluto solo avvertire i fan con un messaggio: «Sono positiva e con sintomi. Sto male e non ho altro da aggiungere. Spero di farcela.. vi abbraccio».

La Rettore, dunque, avrebbe contratto una forma con sintomatologia piuttosto pesante, come febbre e mal di gola. Sta piuttosto male e non a caso scrive «Spero di farcela». Un messaggio allarmante che ha attirato l'attenzione di tutti i fan. Preoccupati i follower hanno fatto sentire la loro vicinanza mandando tanti messaggi positivi e di buona guarigione: «Certo che ce la farai Donatella, tu sei fortissima», o ancora: «Non ti preoccupare, i sintomi passano velocemente. Guarirai presto».

L'artista, che aveva in programma un tour estivo, ha dovuto pertanto mettere in pausa gli impegni lavorativi. Momentaneamente, è stata annullata la data in programma per il 3 agosto a Marina di Camerota (Sa), a causa della positività al test Covid-19 dell'artista.

NON POTEVA MANCARE E PROPRIO ADESSO : " SONO POSITIVA E CON SINTOMI " . STO MALE E NON HO ALTRO DA AGGIUNGERE . SPERO DI FARCELA ...VI ABBRACCIO #RETTORE — RETTORE (@Rettore_) July 31, 2022

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Agosto 2022, 14:52

