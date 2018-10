Al via a Napoli la stagione concertistica della Domus Ars

Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dal convegno internazionale sul violoncello alla lezione-concerto della cilena Catalina Vicens, dal cantante-attore Pino De Vittorio al concerto dell’austriaca Franziska Fleischander, autorevole ricercatrice del salterio, antico strumento a corde.Al via la terza edizione di Sicut Sagittae, la rassegna di musica barocca che apre la stagione concertistica del Centro di cultura Domus Ars di Carlo Faiello a Napoli. Sicut Sagittae, diretta artisticamente dal maestro Antonio Florio, tra i massimi esperti di musica barocca in Italia, si divide quest’anno in due parti complementari legate da un tema preciso: “…per ogni sorta d’istromenti…”. Il violoncello caratterizza gli appuntamenti del 4-5 e 6 ottobre, mentre alcuni strumenti rari dell’età barocca (come il salterio, antica arpa da tavolo, la chitarra battente, la cetra o il liuto) quelli previsti 28 e 30 novembre e 1 e 2 dicembre. Ad inaugurare il programma, il 4 ottobre alla Domus Ars, l’Accademia Ottoboni di Marco Ceccato. A seguire, il 5 ottobre una giornata di studi internazionale sul violoncello con il coordinamento scientifico del musicologo Dinko Fabris, e a seguire prima il concerto del duo di Barcellona, Guglielmo Turina ed Eva del Campo e poi il giovane virtuoso palermitano, Adriano Fazio. Il 6 ottobre poi, il concerto del complesso La Sambuca Lyncea diretto da Luigi Trivisano. Il programma prosegue alla fine di novembre con la seconda parte.