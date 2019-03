Dodi Battaglia: ecco "Perle", l'ultimo doppio album live che ripercorre la storia dei Pooh

Venerdì 15 marzo uscirà “Perle”, l’atteso doppio album live di Dodi Battaglia, ispirato al tour “Perle – Mondi senza età”. L’album contiene il nuovo singolo “Un’anima”, firmato insieme a Giorgio Faletti, già disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download e in radio sempre dal 15 marzo.



Inoltre da venerdì 15 marzo Dodi Battaglia sarà impegnato in un instore tour in tutta Italia per presentare il disco, la prima tappa sarà al Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milano. Sabato 16 marzo l’artista riprenderà il tour “Perle – Mondi senza età” che sta registrando sold out in tanti teatri d’Italia.



“Perle” sarà un doppio cd che conterrà ben 40 canzoni della storia musicale dei Pooh, del calibro di “Linda”, “Cercami”, “Classe ‘58”, “Vienna”, con uno straordinario packaging composto da un libro cartonato di 60 pagine con un testo dedicato ad ogni canzone e tante foto esclusive scattate durante l’incredibile tour in corso.



Un percorso musicale imperdibile che copre diversi generi, dal pop, al progressive, dal pop sinfonico, al power pop. Dodi Battaglia dà nuova vita a canzoni come “Cara bellissima”, “Orient Express”, “Oceano”, “Aria di mezzanotte”, “Come si fa”, “È bello riaverti”, “E vorrei”, “Inutili memorie”. E, se non bastasse, il doppio album contiene una “Perla tra le perle”: il brano inedito “Un’anima” realizzato su un testo lasciato dall’amico e collega scomparso Giorgio Faletti. Dodi Battaglia ha lavorato sia sul testo che sulla musica del provino embrionale di "Un'anima".



Queste tutte le tappe dell’instore tour: il 15 marzo al Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milano (ore 18.30), il 17 marzo al Mondadori Bookstore di Padova (ore 18.00), il 19 marzo al Mediaworld del CC Le Due Torri di Stezzano, Bergamo (ore 17.30), il 20 marzo alla Libreria di P.zza Vanvitelli di Napoli (ore 18.00), il 21 marzo alla Libreria P.zza Cola di Rienzo di Roma (ore 18.00), il 24 marzo all’Arena Fico presso il FICO Eataly World di Bologna con mini-live acustico (ore 18.00) e il 27 marzo a La Feltrinelli di Bari (ore 18.00).



Per il tour “Perle – Mondi senza età” Dodi Battaglia ha scelto i teatri, luogo privilegiato dove fare musica, per l’acustica perfetta e la solennità di un pubblico che può così riscoprire canzoni storiche rimaste per troppo tempo rinchiuse in un cd o in un vinile.

Questi i prossimi appuntamenti: il 16 marzo al Teatro Bobbio di Trieste, il 22 marzo al Teatro delle Muse di Ancona, il 23 marzo all'Auditorium 1861 Unità d'Italia di Corte Franca (BS), il 28 marzo al Teatro Curci di Barletta, il 5 aprile al Teatro Nuovo di Ferrara e il 6 aprile al Teatro Zancanaro di Sacile (PN).



Sul palco con Dodi Battaglia Beppe Genise al basso, Costanzo Del Pinto e Raffaele Ciavarella voce, Carlo Porfilio alla batteria, Rocco Camerlengo al pianoforte e tastiere, Marco Marchionni alle chitarre. © RIPRODUZIONE RISERVATA