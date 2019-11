"Do they know it's Christmas" compie 35 anni: il singolo cult del Natale registrato dalla Band Aid per beneficenza

Venerdì 29 Novembre 2019, 10:29

Ilsi avvicina e con esso canzoni e clima natalizio: tra essi il celebre brano, inciso dalla Band Aid, un gruppo di numerosi cantanti di successo che si misero in gioco per una buona causa. Qualche giorno fa, il, cadeva infatti il 35° anniversario della registrazione del brano.Gli artisti, tanti e di successo, erano una quarantina: attorno a Bob Geldof, che era rimasto colpito dalla carestia in Etiopia in un documentario della BBC e aveva deciso di fare qualcosa per aiutare la popolazione, si radunarono gente come Bono Vox, Sting, Phil Collins, Simon Le Bon, George Michael e tanti altri.Il brano fu scritto da Bob Geldof e da Midge Ure e registrato e mixato il 25 novembre 1984: la prima versione fu registrata da Simon Le Bon dei Duran Duran e da Sting dei Police, e da quella versione gli altri cantanti seguirono. La sala di incisione usata fu quella dei Sam West Studios a Londra, assegnata gratis a Geldof che insieme a Midge Ure radunò i colleghi per il singolo di beneficenza. 35 anni dopo, quel pezzo è ancora un cult.