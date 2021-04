Djungle, il nuovo album del rapper TY1 in uscita il 7 maggio: da oggi disponibile il pre-order

TY1, conosciuto come il migliore DJ e uno dei maggiori producer della scena rap italiana, annuncia a sorpresa l’uscita di “DJUNGLE” il suo nuovo album che sarà disponibile in fisico e digitale da venerdì 7 maggio su etichetta Thaurus under exclusive license to Believe. Il disco è sin da ora disponibile in pre-save su Spotify , in pre-add su Apple Music e in pre-ordine nei formati fisici CD Standard, CD Deluxe/Collector’s Edition & Doppio Vinile a questo link.

Dopo il successo dei due singoli già pubblicati “C’est La Vie” con Capo Plaza & Dosseh (certificato disco d’oro) e “Sciacalli” con Noyz Narcoz & Speranza, che hanno infuocato Spotify e Youtube collezionando milioni di stream e visualizzazioni, oltre alla recente uscita della hit “Aggio perzo ‘o suonno” di Neffa/Coez del quale ha curato la produzione, TY1 è pronto a tornare sulla scena da protagonista, mostrandosi finalmente in tutte le sue mille anime e sfaccettature musicali, senza mai dimenticare le sue radici. La copertina del disco – di cui al momento non sono state rivelate ancora la tracklist né le possibili collaborazioni – curata dall’artista Gianfranco Villegas e scattata da Francesco Bonasia, mostra un bambino con il logo di TY1 rasato sulla nuca, immerso in quella che appare come la perfetta raffigurazione di una giungla urbana (rievocata dal titolo del progetto “DJUNGLE”), su cui si stagliano cemento e palazzoni, ma anche un immaginario colorato dalla fantasia (e presumibilmente dal talento) del giovane ragazzo.

“In questo nuovo disco ci sarà tutto il mio sound, tutto me stesso – dichiara TY1 – è un omaggio alla musica in tutte le sue forme, a cui devo tutto, senza musica non sarei la persona che sono oggi”

Considerato come il miglior DJ della scena hip hop Italiana nonché uno dei più talentuosi producer della scena contemporanea, TY1, al secolo Gianluca Cranco, è un veterano della scuola hip hop, attivo da più di 20 anni. Poliedrico e trasversale nel corso della sua carriera, TY1 ha saputo interpretare e rappresentare al meglio la scena urban, cogliendo i punti di forza di ogni artista con cui ha collaborato durante gli anni, rinnovandosi nel tempo attraverso la continua ricerca in grado di abbracciare l’esplosione di diversi stili e range musicali.

Fin dal suo debutto nel 1992, il suo approccio innovativo alla musica dance/hip-hop, con un focus speciale rivolto alla scratch art, gli è valso numerosi riconoscimenti, come la sua vittoria nella prima edizione degli ITF nel 1997, quando venne incoronato campione italiano di Djing. Dopo numerosi anni come DJ di successo e produttore di artisti hip-hop italiani, TY1 inizia un nuovo percorso artistico. Il suo album “Hardship” è uscito in tutto il mondo il 27 maggio 2016. Dal 2017 al 2018 ha prodotto numerosi singoli e remix, con artisti italiani e internazionali, inclusi “Resident Evil” feat Clementino & IZI, “Nuh Fear” feat Smooties & Richie Loop, Marracash “Business Class” feat Rkomi, “Bow Chi Bow” feat Smoothies & Walshy Fire di Major Lazer, MHE “You Rock my World” RMX, Marracash “Crack (TY1 Remix), Capo Plaza ”Giovane Fuoriclasse” TY1 Remix and Calcutta “Paracetamolo - TY1 Remix”. Nel 2019 TY1 ha prodotto 2 canzoni per il nuovo album di Marracash “Persona”: “Quelli che non pensano - il cervello” feat Coez e “Non sono Marra - la pelle” feat Mahmood.

