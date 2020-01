Disco 1, il primo Ep del 2020

“DISCO 1” è il primo EP del nuovo decennio ed è targato Honiro Ent.

Da oggi, venerdì 3 Gennaio, su tutte le piattaforme di streaming e digital download, su etichetta Honiro Ent. “Prendi tutto e te ne vai” è il primo singolo estratto da “Disco 1”, in radio da oggi.

Il brano vede la collaborazione fra i tre cantautori Cannella, Francesco Morrone e Matteo Alieno.

Sei tracce con sei artisti diversi più un produttore anche in veste di cantante che di getto, superando i propri limiti senza fossilizzarsi sul loro genere personale valorizzando al meglio le singole collaborazioni.

Durante il periodo estivo, Jacopo La Vecchia, Fondatore e Presidente dell’etichetta Honiro, ha pensato di riunire 6 artisti ed un produttore per un campus in una villa sperduta nel cuore dell'Umbria, con l'intento di far collaborare l'uno con l'altro i giovani artisti della sua etichetta dando così vita all’ Ep “DISCO 1”.



“DISCO 1” è prodotto da Matteo Costanzo, eccetto traccia 2 - SOS prodotta da Matteo Alieno, Mix e Master di T-Recs:



1 - Prendi tutto e te ne vai (Cannella, Francesco Morrone, Matteo Alieno)

2 - SOS (CiaoSonoVale, Grein Matteo Costanzo)

3 - Arrivista (Cannella, Leyla, Matteo Alieno, Francesco Morrone)

4 - Affogare (Francesco Morrone, Matteo Alieno)

5 - Lame affilate (Leyla, Grein)

6 - Non restare quà (Ciao sono Vale, Cannella)

Venerdì 3 Gennaio 2020, 17:24

