I Dirotta su Cuba al Blue Note: «Vi faremo ballare... stando al vostro posto»

I Dirotta su Cuba, la band fiorentina paladina delle sonorità funky, tornano a esibirsi dal vivo domani al Blue Note e lo fanno con un sonoro sold out. Simona Bencini, voce del gruppo che ora comprende solo Stefano De Donato, racconta le emozioni di quello che, per I Dirotta su Cuba, è una sorta di ritorno a casa.

Siete degli habitué del Blue Note, che legame avete con questo locale?

«Per noi questo ottobre ha inaspettatamente segnato il ritorno alla musica nei club. La voglia di tornare sul palco è tanta, esserci è un segnale di ricerca di normalità. In più, il Blue Note per noi è una sorta di casa, è il tempio di un certo tipo di musica dove noi ci sentiamo al nostro posto: solo qui si crea una magia particolare, gli appassionati di soul e funk vengono proprio per ascoltarci».

Il Covid ha influenzato l’organizzazione del concerto?

«No. Non ci proponiamo in versione unplugged, nel live c’è il groove che è nel nostro dna come era previsto. Questo spettacolo era programmato a marzo, abbiamo tentato di recuperarlo a maggio, poi siamo arrivati a oggi. Proponiamo tutte le hit dei Dirotta, riarrangiate e totalmente diverse. Porteremo la stessa energia di sempre e posso assicurare che faremo alzare il pubblico dalle sedie. Lo facciamo sempre nei nostri concerti, anche al Blue Note dove si sta seduti. Nei live che stiamo facendo da agosto ad oggi dico di ballare sul posto, quello si può fare. E la gente lo fa. Questo perché la nostra musica ha il ritmo e l’energia giusti».

Emozioni prima del doppio live?

«Per noi significa ricominciare alla grande, il Covid lo lasceremo fuori. Ci sentiamo bene, affrontiamo questi concerti con l’intento di tirare un po’ su le persone. È talmente bello ritrovarci. E ci sarà una chicca in più: suonerà con noi Rossano Gentili, fondatore dei Dirotta con Stefano De Donato e me. Da qualche anno non ci segue più nei live ma proprio perché il Blue Note è casa nostra, ogni volta che ci torniamo lui c’è».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Ottobre 2020, 06:40

