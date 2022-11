Diodato pubblica ‘Se mi vuoi’, nuovo inedito dalla colonna sonora di ‘Diabolik – Ginko all’attacco!’

Si rinnova il connubio di Diodato con il mondo del cinema, per il quale torna a firmare un inedito per una colonna sonora. Esce, infatti, il 18 novembre ‘Se mi vuoi’, brano scritto per ‘Diabolik – Ginko all’attacco!’, pellicola diretta dai Manetti Bros. nelle sale dal 17 novembre.

Disponibile dal 18 novembre

La traccia è disponibile dal 18 novembre e fa parte della soundtrack edita da Edizioni Curci e Creuza e su etichetta Carosello Records. Nel film, a indossare la maschera del Re del Terrore è l’attore internazionale Giacomo Gianniotti, al suo fianco Miriam Leone e Valerio Mastandrea nei panni di Eva Kant e dell’ispettore Ginko mentre Monica Bellucci è Altea. Reduce dal tour in Europa e negli Stati Uniti, Diodato ha annunciato la release con una breve clip video social in cui si mostra intento a sfogliare le pagine di un libro. Volume che si rivela essere proprio un numero di Diabolik.

