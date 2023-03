Diodato: «Bisogna sconfiggere l'indifferenza e capire che stiamo affondando tutti»

di Rita Vecchio

Diodato, lei apre l'album "Così speciale", fresco di stampa, con la banda e con un "casino esistenziale" che definisce normale. Perché?

«È il manifesto di ciò che viviamo. Siamo in una giostra che offre pochi punti saldi in cui tutto passa come ordinario. "Siamo calzini spaiati convinti che siano quegli altri a essere sbagliati" (inizia a canticchiare, ndr). "Ci vorrebbe un miracolo", pensando sempre di farcela».

Qual è il miracolo?

«Sconfiggere l'indifferenza. È più facile voltarsi che guardare attorno».

Nel disco, è più un osservatore o più un protagonista?

«Entrambi, parte integrante di questa umanità. Mi sento una barca in mezzo al mare, dove la parola naufragare è forte, ma attuale. La cronaca degli ultimi giorni ci sta devastando. È drammatico non capire che ad affondare, insieme a quei disperati che sperano di arrivare in Italia, è la nostra visione del mondo».

Dieci brani, prodotti e mixati da Tommaso Colliva (Grammy Award nel 2016 per il disco dei Muse) che fotografano l'attualità, la società...

«Il populismo, lo strazio di tempi caotici che non sanno ascoltare ma urlano solo la propria idea. Siamo figli di ciò che ci succede, fare finta di non vedere è un errore».

E la musica che fa?

«È catarsi, è salvifica, è un atto di speranza. A me ha dato la possibilità di creare un ponte con gli altri. E "Così Speciale" è un album in cui non volevo essere solo, in cui ho riconosciuto dentro di me fiori fragili ma nello stesso tempo forti (e che sono in copertina)».

Che rapporto ha con la politica, ci crede?

«La politica è fatta di persone. C'è un sistema che omologa e ostacola chi vuole fare delle rivoluzioni. Questo è un buon momento politico per il cambiamento. Collaboro con il primo maggio di Taranto, ma l'Ilva non è solo di Taranto. È fare politica, nel significato più bello del termine, quello dell'incontro di persone che vivono nella stessa società e che si confrontano».

Perché non ci sono le canzoni militanti di una volta?

«Perché non c'è connessione diretta tra artista, problematica e semplice cittadino. Il paradosso oggi è che se un artista parla, gli dicono che deve pensare a cantare, come se fosse avulso dalla società. Non credo si debba per forza fare canzoni militanti per mandare messaggi. Come credo che non debba per forza scendere in piazza».

Lei è sceso in piazza, per la pace.

«Sì, ma ho manifestato da cittadino del mondo e non da artista».

Da cantautore con una strada autonoma, che pensa della scena musicale che sta a contare i numeri?

«Che è agghiacciante. Un artista viene presentato con la lista, anteponendo le classifiche alla qualità della musica che fa. Mi piacerebbe che almeno di me si parlasse in questi termini. Ovvero di uno che ha fatto musica in un certo modo e con sincerità».

