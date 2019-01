Diego Conti presenta il suo ultimo brano "Per l'ultima volta"

Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 19:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Disponibile nei digital stores dal 1 febbraio, “” è il nuovo singolo di. L’artista del “cross pop”,, dopo aver pubblicato il suo primo Ep “Evoluzione” presenta un brano introspettivo che, come spiega, «nasce per l’ineluttabile necessità di raccontare l’ultima volta che è anche l’ultimo bacio, l’ultimo appuntamento, due persone che si guardano negli occhi per salutarsi, per amarsi in una maniera nuova e diversa».A pochi giorni dall’inizio della 69° edizione del Festival di Sanremo, Diego svela la canzone che, tra le tante da lui scritte, avrebbe scelto di presentare sul palco dell’Ariston. “Per l’ultima volta” – singolo prodotto da Marco Schietroma (a.k.a. Mark Twayne) - è una presa di coscienza, dolce e nostalgica, di un momento, di una decisione inevitabile; racconta l’ultima fermata di una storia al capolinea e un amore che continua a viaggiare su un binario diverso, quello del passato. Diego canta interrogativi non per cercare risposta, ma per ripercorrere l’istante “zero” che è al tempo stesso una fine e un nuovo inizio, una partenza e non il traguardo. Tra le parole, tra i ricordi, “quello che rimane è solo un’illusione”. Le sorprese che Diego Conti ha in serbo sono tante e, prima di svelare le date dei suoi live e il suo prossimo progetto discografico, l’artista annuncia che sarà presto online, su Youtube, il video di “Per l’ultima volta”: un altro passo di un intenso lavoro artistico che mira alla diffusione del “cross pop”, termine coniato da Diego e dal suo producer Mark Twayne per spiegare un nuovo genere musicale, “un melting-pop basato sulla continua ricerca del suono giusto, della parola giusta, dell’emozione giusta”, che spazia tra pop, rap, rock, musica classica, trap.Classe ’95, il cantautore frusinate Diego Conti, appassionato di musica rock, fonda a 13 anni un gruppo musicale, per poi intraprendere il suo progetto solista. Nel 2016 è nella categoria Under Uomini capitanata da Arisa in X-Factor 10. Per Edizioni Rusty Records, apre una data del tour di Tormento “Dentro e fuori live tour”; in quella occasione incontra Dj Shablo e Giovanni Valle di Thaurus Publishing, che fa nascere una collaborazione con il rapper Clementino, per il quale Diego registra le chitarre di “Quando sono lontano” e “Ragazzi fuori”, brani rispettivamente in gara alla 66° e 67° edizione del Festival di Sanremo nella sezione Big. In “Vulcano”, ultimo album del rapper napoletano, Diego è uno dei compositori della musica e chitarrista del brano “Deserto”. Dopo la sua partecipazione a Sanremo Giovani 2018 - occasione in cui è arrivato tra i 24 finalisti, selezionato tra 1500 proposte artistiche – il 18 dicembre 2018 presenta il suo primo EP “Evoluzione”.