Diana Del Bufalo e la confessione sui social: «Non sto passando un periodo facile. La psicoterapia è magica»

Lunedì 18 Novembre 2019, 18:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Periodo difficile perA confessarlo è la stessacon un post sunel quale, a cuore aperto, ammette a tutti i suoi followers che sta attraversando unnel quale ha sentito l'esigenza di farsi aiutare da un professionista. Anche se non è il periodo più brillante della sua vita lancia comunque un messaggio di positività.«Sto diventando grande, più saggia, più consapevole e sveglia. Mi accorgo di quanto la vita sia scivolosa e di quanto io sia impreparata ad accoglierla. Se state passando un periodo di cambiamento, di confusione, di tristezza o di rancore, andate da qualcuno... la psicoterapia è magica, non è per i matti», spiega in un post social. Non entra nel dettaglio di ciò che sta accadendo ma si mostra con una foto struccata e con l'espressione poco felice.Sebbene chiarisca da subito le sue difficoltà però non rinuncia a mandare un messaggio di incoraggiamento e positività per se stessa e per chi sta come lei: «Io sono come voi... fragile... non vi aspettate troppo da voi stessi ma esigete la felicità più spietata! Perdonate il prossimo, lasciate andare, non vi fa bene tenervi il risentimento e non serve a niente. Si va avanti, più forti di prima».