Diamine: disco di esordio in uscita oggi 1 maggio

Arriva oggi, 1° maggio, in streaming e digitale, “CHE DIAMINE” (Maciste Dischi/Sony Music Italy), l’albumQuesta la tracklist dell’album1. Supersonica2. Ma di che3. Via del macello4. Bolle di sapone5. Da qualche parte6. Chiunque tu sia7. Isolamento8. Niente di personale9. Così via10. Diamine“Una voce umana immersa nell'oceano della tecnica - commentano i Diamine - Un album dello stupore e del contrasto, un album di relazioni per ascoltatori dal futuro. Nessuna parola e nessun suono sono casuali, nessuna fantasia è immaginaria perché tutti questi demoni sono frutto della realtà. Un bagno nella follia che ci rende unici, nelle incertezze che ci mantengono vivi secondo le ritmiche del nostro viaggio”Il progetto è stato anticipato ad aprile dal singolo “VIA DEL MACELLO”, diretto da Marco Brancato, è immerso in un’atmosfera dal gusto noir che si alterna ad una psichedelica esplosione di colori fluorescenti. Registri questi, che assecondano i momenti del racconto di un bambino e dei suoi turbamenti. Le dipendenze del protagonista, insieme ai suoi deliri, si barcamenano tra gli elementi di quello che sembra essere uno spazio d’altri tempi. Forse sta ricominciando tutto.Oltre al nuovo singolo, sono tre i brani che ci hanno già regalato un assaggio del primo album di Diamine.Il duo, infatti, ha rilasciato a novembre 2019 “BOLLE DI SAPONE”, il cui video diretto da Jacopo Farina. Il testo criptico e a tratti visionario del brano lascia spazio all’immaginazione e all’interpretazione della canzone, abbracciando un sound elettronico raffinato e ammiccante. Pop ed elettronica convivono in funzione del tessuto nostalgico ed evocativo della canzone.A gennaio è uscito invece il brano “MA DI CHE”, il cui video è diretto da Olmo Parenti e Marco Zannoni. Un flusso di coscienza incosciente, una finestra aperta sull'assurdo che mette in discussione tutti gli standard di comunicazione, provando a distruggere il senso del linguaggio creandone uno nuovo.Il 24 marzo è stata la volta di “ISOLAMENTO”, canzone accompagnata da un video diretto da bendo. Cosa succede quando una mattina, senza sapere come, l'isolamento diventa una condizione che ci portiamo dentro? Questa canzone alza lo sguardo e trova il coraggio di vedere la realtà. Il primo passo verso la liberazione.