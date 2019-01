Desire Capaldo, bocciata a Sanremo e acclamata a Parigi

Sabato 26 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 19:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A Sanremo la commissione non l’ha scelta per partecipare al Festival. Della serie Nemo profeta in Patria, visto che Desire Capaldo continua a riempire i teatri di mezza Europa e strappare applausi. Ma l’Ariston, anche per quest’anno resta un tabù. Il brano presentato per partecipare al 69° Festival della canzone italiana si intitola Solamente Amore e presto sarà nell’album assieme ad altri inediti e alle canzoni del repertorio cinematografico, le grandi colonne sonore di Ennio Morricone e Nuovo Cinema Paradiso.Ieri sera Desire Capaldo ha strappato applausi ai Best Awards, 42° anniversary, una cerimonia di premiazione di attori e artisti che si è tenuta al Cercle de l'Union Interalliée di Parigi, organizzata da Massimo Gargia, con la presenza della sindaca Jeanne d'Hauteserre, il primo cittadino dell'8/a arrondissement de Paris dal 2014. Nella serata Desire Capaldo è stata l’ospite d’onore. Grandi applausi per le sue esibizioni (i classici C’era una volta il West, Nuovo Cinema Paradiso e O’ Sole Mio) e per la sua eleganza (gli abiti scelti dalla stilista italiana Ada Sorrentino). Nei giorni scorsi Desire Capaldo ha sfilato (e cantato) con l’abito rosso nella serata di moda molto importante tenuta all’hotel Le Meurice, sempre a Parigi, per lo stilista Liu Lisi.