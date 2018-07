Johnny Depp atterra a Ciampino con un jet privato: stasera in tour all'Auditorium con gli Hollywood Vampires

Faccia d'angelo, tatuaggi da diavolo, bettetto, giacca e pantaloni neri.è atterrato a Ciampino con un jet privato per esibirsi stasera al Parco della Musica a Roma con gli Hollywood Vampires, supergruppo in cui milita insieme ai bad boys Alice Cooper e Joe Perry degli Aerosmith.Un tour che lo vede impegnato per portare in giro per il mondo il verbo e il ricordo dei pesi massimi del rock passati a miglior vita. Così come è avvenuto a Lucca, non c'è dubbio che Johnny Depp anche stasera ruberà la scena ai veterani Cooper e Perry, magnetizzando l'attenzione del pubblico (non solo femminile) nella cavea dell'Auditorium.