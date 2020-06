Depeche Mode, arriva “Depeche Mode: SPiRiTS in the Forest”: il cofanetto col film concerto e il live a Berlino

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Giugno 2020, 19:12

”, il celebre film-concerto dei, sarà disponibile in DVD e Blu-Ray dal 26 marzo, come annunciato sul social dalla band britannica. Dopo gli ottimi risultati al box office e il successo di pubblico e critica, è in uscita un cofanetto speciale imperdibile per gli amanti della musica e i collezionisti.Questo speciale cofanetto renderà l’esperienza di “Depeche Mode: SPiRiTS in the Forest” immersiva e il più completa possibile, con versioni sia in DVD che Blu-Ray. I 2 DVD contengono il documentario “SPiRiTS in the Forest” e “LiVE SPiRiTS SOUNDTRACK”, che al suo interno ha la registrazione inediti dell’intero concerto della band alla Waldbühne di Berlino durante le ultime date del Global Spirit Tour.Il film, con la regia di Anton Corbijn, ruota alle esperienze di vita di sei super fan de gruppo, tutte molto diverse tra di loro, ma con lo stesso comune denominatore: l’amore per i Depeche Mode e l’influenza che la loro musica ha avuto nella loro esistenza. La storia principale è intervallata da scene tratte dal concerto della band all’iconica Waldbühne di Berlino, nell’ultima tappa del Global Spirit Tour 2018 che è durato 2 anni e ha portato i Depeche Mode a totalizzare numeri da record, suonando davanti a oltre 3 milioni di fan nel corso di 115 performance in tutto il mondo.La pellicola ha rappresentato una delle uscite cinematografiche più importanti, con 3.000 proiezioni nei cinema di circa 80 paesi a novembre 2019. Ha incassato $4.5 milioni ed è stato visto da oltre 220,000 persone. Recentemente, è apparso in streaming su Prime Video in oltre 130 paesi in tutto il mondo ed è anche disponibile su iTunes.