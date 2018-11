Depeche Mode, in arrivo due nuovi cofanetti in edizioni limitate

Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Le edizioni in vinile deidi Sony Music Entertainment continuano con la pubblicazione, il 14 dicembre, di, “Construction Time Again - The 12" Singles” e “Some Great Reward - The 12" Singles”, che rappresentano uscite molto significative per la band dato che offrono una qualità del suono notevole oltre ad alcuni dei mix più fantasiosi della loro storia.LEGGI ANCHESi tratta di due boxset di sei singoli in vinile ognuno, contenenti le registrazioni delle versioni rare dei singoli estratti dai rispettivi album “Construction Time Again” del 1983 e “Some Great Reward” del 1984, e che includono mix alternativi, versioni vinile da 7", registrazioni live e altro ancora. Il cofanetto “Construction Time Again - The 12" Singles” contiene registrazioni di esibizioni all'Hammersmith Odeon di Londra del 25 ottobre 1982, mentre “Some Great Reward - The 12" Singles” contiene registrazioni dal vivo fatte al Liverpool Empire Theatre il 29 settembre 1984.I Depeche Mode hanno abbracciato le potenzialità del vinile da 12" e tutte le possibili innovazioni che esso permette: il singolo da 12" ha consentito alla band di esplorare nuove sonorità, mentre la particolarità del packaging ha permesso loro di sviluppare un'estetica visiva sofisticata e imponente. I primi due cofanetti della serie - Speak & Spell, The Singles e A Broken Frame,The Singles - sono stati pubblicati da Sony il 31 agosto 2018.Ogni cofanetto della serie contiene i singoli di ciascun album dei Depeche Mode, ristampati su vinile 12" in qualità ‘audiophile’, con audio masterizzato dai nastri originali dei leggendari Abbey Road Studios. L’artwork di ciascun cofanetto è stato invece pensato sulla base dell'iconografia della street art ed ispirata alle versioni originali, mentre le singole custodie dei vinili presentano proprio l'artwork originale. La serie dei boxset 12" Singles continuerà nei prossimi anni, sino a terminare la pubblicazione dei singoli di ciascuno degli album della band, sempre in edizione deluxe e qualità ’audiophile’. I Depeche Mode hanno da poco concluso il Global Spirit Tour, un tour mondiale iniziato a maggio 2017 e terminato nell'estate 2018 con ben due spettacoli al Waldbühne di Berlino il 23 e 25 luglio. Il Global Spirit Tour durato 15 mesi ha visto la band suonare davanti ad oltre 3 milioni di fan in tutta Europa, Nord America e Sud America.