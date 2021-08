Deddy pubblica il nuovo brano: "Pensa a te", scritto da Rocco Hunt

Si intitola “PENSA A TE” il nuovo singolo inedito di DEDDY, il giovanissimo cantautore che, dopo il successo di “0 Passi” e “Il cielo contromano” entrambi certificati PLATINO, torna con un nuovo brano disponibile su tutte le piattaforme digitali.

“PENSA A TE” è un pezzo di fine estate, dal sound caldo e raffinato. Il testo scritto da Rocco Hunt e la produzione di Tom Beaver e Nazo (storico produttore di Rocco Hunt) danno vita a un singolo in cui l’artista elogia la bellezza di una ragazza capace di vivere a pieno la sua libertà. Una storia fatta di nuovi inizi, felicità e attimi di spensieratezza. Le note del brano, sensuali e coinvolgenti, mostrano un nuovo lato di Deddy, che mantiene sempre grande attenzione alle parole e impeccabile cura per il messaggio che trasmette attraverso la sua musica. Con queste parole Deddy ha annunciato il suo nuovo lavoro: “Parlerà di noi, dell’estate, dell’amore per gli altri e dell’amore per se stessi”

“PENSA A TE” arriva dopo i riconoscimenti importanti ottenuti dal giovane cantautore: la certificazione PLATINO per i singoli “0 Passi”, scritto insieme a Giordana Angi e prodotto da Zef, con più di 23 milioni di stream, e “Il cielo contromano”, con oltre 19 milioni di stream. I brani sono contenuti nell’Ep d’esordio “IL CIELO CONTROMANO” (14 maggio), certificato ORO, cheha debuttato sul podio della classifica ufficiale FIMI/Gfk degli album più venduti, alla posizione #2.

Deddy, nome d’arte di Dennis Rizzi, giovane cantautore classe 2001, si avvicina alla musica all’età di 12 anni, quando inizia a scrivere i suoi primi testi. La musica è da sempre l’unico mezzo attraverso cui riesce ad esprimere tutte le emozioni e raccontare ciò che vive, concentrandosi in particolare sulla scrittura, che considera il suo punto di forza. Mentre lavora come barbiere, a novembre 2020 entra nel celebre programma televisivo “Amici di Maria De Filippi”, dove inizia un percorso che gli permette di crescere artisticamente, fino a firmare un contratto con la major Warner Music Italia. Dopo il successo dei singoli “Il cielo contromano” e “0 Passi”, scritto insieme a Giordana Angi e prodotto da Zef, entrambi certificati PLATINO, il 14 maggio 2021 Deddy pubblica il suo primo EP “Il cielo contromano”, che debutta sul podio della classifica ufficiale album FIMI/Gfk, alla posizione n.2, e conquista la certificazione ORO.

