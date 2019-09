Debora Manenti, la vincitrice a Castrocaro era stata scartata alle selezioni di Amici

Mercoledì 4 Settembre 2019, 14:51

La passione per il canto l'ha spinta a non arrendersi e l'ha portata a vincere il, 21enne di Cazzago San Martino (Brescia), è riuscita a trionfare in uno dei festival musicali più 'classici' d'Italia, e l'ha fatto rialzandosi dopo una caduta. Solo due anni fa, infatti, questa ragazza era stata scartata da Amici dopo essere giunta ad un passo dalla partecipazione al talent di Maria De Filippi.ha conquistato tutti, superando in finale Anita Guarino e Riad, giunti rispettivamente al secondo e al terzo posto. La giovane bresciana ha convinto la giuria, capitanata da Simona Ventura e composta anche da Andrea Delogu, Bruno Santori, Elodie e Maurizio Vandelli. Una grande soddisfazione per questa ragazza, che nel 2017 aveva partecipato ai primi provini e ad Amici Casting su Real Time, ma poi era stata scartata proprio all'ultimo.La storia didimostra a tutti che ogni passione, se coltivata a lungo, alla fine può generare i suoi frutti. Questa ragazza, infatti, canta da quando aveva appena sei anni e ha iniziato ad esibirsi in coro, per poi specializzarsi all'Accademia Vocal Power di Anna Gotti a Brescia. Una passione, quella per il canto, nata grazie alla famiglia: la sorella di Debora lavora come vocalist ed è stata lei a incoraggiarla a partecipare a diversi contest musicali locali. Il trionfo a Castrocaro, di portata nazionale, è finalmente un grande riconoscimento per la giovane.