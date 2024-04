De Gregori-Zalone: «Piano, battute e cacio e pepe: così è nato il nostro Pastiche»

di Ferruccio Gattuso

È folle di per sé, leggere quei due nomi accanto sulla copertina di un disco. Perché sai che il primo non può che annunciare qualcosa di musicalmente rigoroso e che il secondo, pur essendo un giullare fuoriclasse capace di sovvertire il mondo, sarebbe un pazzo a sovvertire questo. “Pastiche” tra Francesco De Gregori e Checco Zalone è un disco vero, disponibile da oggi sulle piattaforme digitali e nei vari formati (anche Lp autografato), ha 15 brani, qualche preziosa cover, classici del Principe dei cantautori e perfino due canzoni ad alto tasso comico dell’attore pugliese. Quello che - ormai lo sanno tutti - sa suonare il pianoforte. La scoperta, però, è che lo suona così bene da poter affiancare Francesco De Gregori.

Alla Santeria Toscana di Milano la strana coppia ha portato ieri un assaggio live del disco e ha raccontato la storia di un progetto unico. «Vi chiedo scusa per le sue stonature», butta lì irriverente Checco indicando l’illustre compagno ma è tutto chiaro: quello emozionato davvero è lui. «So che aspettate sempre che dica qualche cacata, ma io qui sono il pianista di De Gregori». La domanda insopprimibile è una sola: ma com’è nata la cosa? «Siamo amici da anni – rivela De Gregori – Da quando scesi a Bari e chiesi in giro il numero di Checco, che volevo conoscere. Questa idea nasce da un impulso sincero. Volevo dare voce al pianismo di Checco.

De Gregori pratico aggiunge: «Il disco serve a far sentire alla gente ciò che restava tra noi due in una casa». Checco ricambierà a breve: «Al prossimo film. – assicura – Ho già usato il suo cane in “Quo Vado?”, ora però voglio lui». E De Gregori ammette: «Mi piacerebbe tantissimo».

Nella tracklist dell’album, l’inedito “Giusto o sbagliato” a doppia firma («una specie di mia “My Way”», spiega il cantautore romano), perle come “Rimmel” e “Buonanotte Fiorellino”, una splendida cover de “I pittori della domenica” di Paolo Conte, ma anche le folli “Alejandro” e “La Prima Repubblica” di Zalone. I due, con tanto di band, saranno protagonisti il 5 e 9 giugno negli unici due live previsti alle Terme di Caracalla a Roma.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Aprile 2024, 06:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA