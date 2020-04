David Guetta: un live set contro il Covid-19 e una raccolta fondi

Il DJ e producer di fama mondiale David Guetta farà in streaming live un DJ set di 2 ore sabato 18 aprile a sostegno della lotta globale contro la pandemia da COVID-19. David si esibirà da una location speciale sita in Downtown a Miami e raccoglierà fondi per la World Health Organisation, Feeding South Florida, Feeding America, e la fondazione francese Hôpitaux de Paris.



La performance di Guetta inizierà alle 6:00pm (EDT) ossia la nostra mezzanotte italiana, e potrà essere vista live sui canali social media del produttore francese Facebook, Instagram, YouTube, Twitter Twitch. Mentre alcuni residenti di Miami potranno avere di vedere la performance di Guetta dai loro balconi, le case di tutto il mondo sono invitate a collegarsi online.



L’obiettivo di David Guetta è ispirare ed unire i fan di tutto il mondo attraverso la musica e agire uniti per far fronte a questa nuova ed imprevista sfida. Questo evento promette di essere una produzione allo stato dell’arte con fantastici visuals e musica di qualità che possa essere goduta dai salotti delle case di tutto il pianeta.



“Sono molto entusiasta di condividere quello che è un progetto che cercavo di mettere in piedi già da un po’ ” dice David Guetta. “Il mio cuore va a tutte le persone che stanno soffrendo per questa pandemia e spero che questo evento in live streaming unirà la gente e aiuterà a raccogliere soldi per i più bisognosi”.



Attraverso questo live stream, Guetta raccoglierà fondi per quattro associazioni no profit tra cui 150.000$ per Feeding South Florida, che aiuterà l’associazione a distribuire più di un milione di pasti nella regione. L’evento andrà a sostenere anche Feeding America, l’organizzazione più grande di tutta la nazione per il sostegno a chi non ha un pasto; Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France, la cui missione e migliorare le condizioni dei lavoratori nelle strutture mediche e dei pazienti negli ospedali di tutta la Francia; e il COVID-19 Solidarity Response Fund della World Health Organization, che garantisce che i lavoratori in prima linea siano equipaggiati con il giusto materiale protettivo, che i pazienti ricevano le cure adeguate, e a sostegno di una velocizzazione della ricerca indirizzata a trovare un vaccino, i test e vari trattamenti per la malattia.



Al fine di dar vita a questa performance, Guetta ha collaborato con la Miami Downtown Development Authority (DDA), un’agenzia impegnata allo sviluppo delle attività marketing di Downtown Miami nel mondo, che supporta i business locali e migliora la qualità della vita per i circa 100.000 residenti del centro urbano della citta di Miami.



Christina Crespi, Executive Director della Miami Downtown Development Authority dichiara: “Downtown Miami è una comunità piena di energia amata dalla gente in giro per il mondo e il nostro fine è quello tenere vivo lo spirito della nostra città e mantenere al sicuro i nostri cittadini durante questo periodo di crisi. La musica di David Guetta ha sempre unito la gente e proprio mentre Miami (e il resto del mondo) stanno sperimentando la distanza sociale non c’è momento migliore che riunire tutti quanti virtualmente per una causa comune.”

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Aprile 2020, 11:19

