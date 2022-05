Dave Chapelle aggredito sul palco durante uno spettacolo: prima di lui si era esibito Chris Rock

Lo schiaffo di Will Smith alla cerimonia degli Oscar fa scuola. A meno di due mesi dall'increscioso incidente ai danni di Chris Rock, un altro comico cade vittima di un'aggressione durante uno spettacolo.

È successo a Dave Chappelle, che ieri sera è stato assalito e buttato a terra da un uomo mentre si esibiva all'Hollywood Bowl di Los Angeles in occasione del festival 'Netflix Is a Joke'. Dopo alcuni istanti concitati, l'aggressore è stato bloccato da una decina di persone, tra cui l'attore Jamie Foxx, che era dietro le quinte, e portato via dalle forze di polizia. In un breve video che sta circolando online in queste ore si può vedere che l'uomo è stato in seguito caricato su un'ambulanza per essere ricoverato in ospedale.

L'ironia della sorte ha voluto che il comico americano fosse salito sul palco subito dopo il collega Chris Rock, che infatti ha scherzosamente chiesto se l'aggressore fosse Will Smth. Non si conoscono i motivi dell'assalimento, quello che è certo è che Dave Chappelle non ha riportato lesioni. Nonostante il forte impatto con l'uomo, l'attore ha proseguito lo spettacolo, non prima di aver ringraziato l'amico Jamie Foxx. Non sono tempi facili per gli attori.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Maggio 2022, 20:40

