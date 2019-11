Il nuovo Danti: «Canto meno e cucio le canzoni come abiti»

MILANO - Il rapper Danti (Daniele Lazzarin), nato con il duo Two Fingerz, non fa più solo il rapper e l'autore di canzoni tra l'altro per interpreti diversissimi tra loro, come Francesco Renga e Fabio Rovazzi - Ora punta al ruolo di direttore artistico. Ed è anche nella squadra della trasmissione Viva RaiPlay, con Fiorello.

Tu e D'Io è una sua canzone che ha pubblicato con Nina Zilli e J-Ax, in cui lei canta pochissimo. È il primo brano di questo nuovo percorso?

«Sì. Voglio andare avanti con questa idea di direzione artistica, lanciata con il video Se stai zitto fai un figurone (con Fiorello e Rovazzi che spiegano a Danti che sarebbe meglio se si limitasse a fare l'autore, ndr). Mi occupo della scrittura della traccia, della produzione, anche della realizzazione del video, ma meno del canto. Non si deve piazzare una canzone addosso a un interprete, io il brano lo tiro fuori dall'artista. Può darsi che io non canti neanche più, però realizzo l'intera canzone».

Nel video di Tu e D'Io, ispirato al film Weekend con il morto, ci sono J-Ax suora e una giocatrice di hockey, Nina Zilli, insieme al comico Maccio Capatonda. Nessun timore di essere accusati di essere troppo provocatori?

«No, anche perché l'intento provocatorio non c'era. È semplice divertimento, e l'argomento è anche banale: la canzone parla di trovare nel proprio partner tutto l'indispensabile, e a volte anche in se stessi».

Chi ha avuto l'idea per il clip?

«L'idea è di Flavio dei The Astronauts, che si sono occupati della regia, di Maccio e mia».

Sta lavorando a Viva RaiPlay Com'è fare l'autore per Fiorello?

«Provo umilmente a dare una mano. Con lo staff mi occupo delle parti musicali e di alcune scenette, ma sono qua a fare gavetta: Fiore mi chiama e io non riesco a dirgli di no. Stare vicino a lui è come fare un master». Giovedì 21 Novembre 2019, 05:01

