Daniele Silvestri raddoppia le date a Roma, appuntamento al Palalottomatica il 25 e 26 ottobre

Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 18:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

raddoppia la data al. A poche settimane dall'annuncio del suo primo tour nei Palasport, l'artista apre già il secondo appuntamento nella capitale, dove sarà il(seconda nuova data) - prevendite su ticketone.it -.Silvestri torna al Palazzo dello Sport (ex Palalottomatica) dopo il successo straordinario della tournée del 2014 in trio con Niccolò Fabi e Max Gazzè, "Il Padrone della Festa".L'idea di questo primo tour dell’artista nei palazzetti nasce non solo per festeggiare i suoi, ma anche per dare il palco giusto al live del nuovo album che vira verso i suoni da ‘grandi spazi', e che uscirà in primavera per Sony. La nuova tournée, organizzata e prodotta da OTR Live, dopo Roma, sarà: l’8 novembre 2019 a Padova (Kioene Arena), il 9 novembre 2019 a Rimini (RDS Stadium), il 15 novembre 2019 a Bari (Palaflorio), il 16 novembre 2019 a Napoli(Palapartenope), il 22 novembre 2019 a Milano (Mediolanum Forum), il 23 novembre 2019 a Torino (Pala Alpitour).Foto Andrea Grignani