Daniele Celona, online il video di HD Blue e in arrivo il disco a fumetti

È online il video di "", singolo del cantautore torineseche anticipa il suo nuovo disco a fumetti, in uscita il 25 ottobre e attualmente in pre-order su iTunes e in pre-save su Spotify. Il disco contiene 10 storie a fumetti illustrate da "Progetto Stigma" e 10 brani tra cui “Shinigami” featuring Pierpaolo Capovilla e “Maelstrom” featuring Paolo Benvegnù.Il video di “HD Blue”, regia e montaggio di Paolo Bertino e Gabriele Ottino per Sans Film, è stato girato alla piscina “Stadio Monumentale” di Torino, a Savona, Noli (SV) e Varigotti (SV), e vede la partecipazione di Jacopo Trinchero e Alyona Blagikh. «Ricordo ancora il salto dalla “grotta dei baci”. Un tuffo che equivaleva a un’iniziazione, una prova di coraggio necessaria in quel profondo sud della Sardegna, tanto più per un turista bambino che faceva fatica a integrarsi – racconta Daniele Celona - Ho voluto riportare in questo videoclip un po’ di quelle sensazioni, di quella paura giovanile, e usare l’immagine del tuffatore, fermo sul bordo di un trampolino, come metafora del blocco, della riflessione, dell’ostacolo da superare. “HD Blue” racchiude forse dentro di sé una sceneggiatura più complessa, un ventaglio di contraddizioni più sottili, dove ogni evento non può solo esser considerato o bianco o nero. Eppure, in fondo a quei movimenti sulla scacchiera, alla memoria corporea data dalle cicatrici, l’esito della partita viene ricondotto ancora una volta a una singola scelta. Provare o meno quel salto nel vuoto che comporta l’aver fiducia in qualcun altro».Il disco a fumetti “Abissi Tascabili”, edito dal Comicon e registrato al San Pedro studio da Antonio Cooper Cupertino, oltre che in digital download e su tutte le piattaforme streaming, dal 25 ottobre sarà disponibile anche nei negozi tradizionali e nelle fumetterie,Co-prodotto da Comicon, The Goodness Factory e dai fan raccolti intorno al gruppo I Celofan, l’album è composto da dieci canzoni e da dieci storie illustrate dai fumettisti del Progetto Stigma (Akab, Marco Galli, Stefano Zattera, Luca Negri, Alberto Ponticelli, Jacopo Starace, Squaz, Pablo Cammello, Darkam, Officina Infermale, artwork di copertina di Cosimo Miorelli) che hanno liberamente interpretato ogni canzone presente nel disco.Il titolo “Abissi Tascabili” non a caso richiama la struttura di una collana letteraria. I brani contenuti nel disco infatti si accostano facilmente alla struttura del racconto breve, cerchi di storie concentriche ai confini della realtà. Fantascienza, mitologia, favola si intrecciano creando un tessuto narrativo che, tra le righe, fa da base per un'analisi trasversale dell’uomo moderno e dei suoi mali, degli abissi che si nascondono appena sotto la superficie di una quotidianità fatta di routine e smartphone.“Abissi Tascabili” sarà presentato il 26 ottobre all’OffTopic di TORINO (Via Giorgio Pallavicino, 35), il 2 novembre al LUCCA COMICS & GAMES 2018 e il 3 novembre al Serraglio di MILANO (Via Gualdo Priorato, 5).LEGGI ANCHE Parte il tour di Ernia, il rapper fuori dagli schemi