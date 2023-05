Damiano (Maneskin) nudo con lo spinello, Al Bano lo bacchetta: «I cantanti di oggi devono scioccare, io racconto la vita»

Damiano dei Maneskin è da sempre divisivo. Il frontman della band romana, sui social network, spesso attira l'attenzione per i suoi nudi artistici, pose audaci o dichiarazioni fuori dalle righe. E dopo aver concluso l'ennesimo tour di successo, annuncia ai suoi fan di godersela: nudo e con uno spinello in bocca, nella sua camera d'albergo.

Un'immagine che ha acceso i riflettori sul cantante e sul tema della droga, che ha spinto anche Al Bano, neo 80enne, a dire la propria.

«Fare proselitismo della cannabis non mi sembra una buona idea. Dare esempi di distruzione non è il massimo - dichiara Al Bano ad AdnKronos -. La droga equivale a distruzione e vale anche per lo spinello».

Al Bano torna a parlare delle polemiche social che si sono scatenate sulla foto pubblicata da Damiano dei Maneskin su Instagram, che lo ritrae nudo con uno spinello in bocca. «Ognuno della sua vita può fare quello che vuole - continua il cantante - però è un peccato, soprattutto se sei un personaggio pubblico perché invogli chi ancora è inesperto a fare uso di cannabis».

Al Bano, che recentemente in una intervista rilasciata al settimanale 'Oggi' aveva rivelato per la prima volta che a causare la rottura tra lui e Romina furono le «troppe canne» fumate dall'ex moglie, ammette: «Ho pagato un prezzo salatissimo per aver sempre detto di essere contro la marijuana ma non cambio idea perché purtroppo so di cosa si tratta, l'ho vissuto sulla mia pelle», sottolinea.



«Lo spinello e il nudo ormai è diventato il linguaggio delle nuove generazioni - conclude Al Bano -, i cantanti devono scioccare per attirare l'attenzione del loro pubblico.

