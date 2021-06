Damiano dei Maneskin lancia una frecciatina alla Francia dopo le accuse: ecco cosa ha fatto

Damiano dei Maneskin parla dopo le polemiche dell'Eurovision e lancia una frecciatina ai francesi dopo le accuse mosse dai giornalisti sul suo presunto uso di droghe in diretta durante la kermesse. Per tutti questi giorni non ha mai detto la sua, limitandosi a negare l'uso di droghe e a sottoporsi a un test antidroga.

Intervistato da Tv Sorrisi & Canzoni ha però deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Parlando del suo gatto ha detto di averlo chiamato Bidet «come qualcosa che in certi paesi non hanno», ha affermato lanciando una evidente frecciatina alla Francia. Poi alla domanda se ha intenzione di sporgere denuncia contro i giornalisti francesi che lo hanno accusato di aver fatto uso di cocaina in diretta ha risposto: «No, perché per me la questione non si è neanche mai aperta. È stato solo un grosso sketch comico, in stile Zelig. Se arrivano delle scuse sono pronto a riceverle, ma adesso a tutti noi interessa solo festeggiare in barba a chi ha tentato di ostacolarci. Stiamo scrivendo nuovi pezzi e stiamo lavorando alle date del tour, nel 2022 ci sono già due date in Germania».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Giugno 2021, 22:55

