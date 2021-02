I Daft Punk si sciolgono: l'annuncio dopo 28 anni di carriera e successi mondiali

I Daft Punk si sciolgono. Dopo 28 anni di carriera, il duo composto dai dj francesi Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo, ha annunciato la fine della loro collaborazione, che li ha portati al successo mondiale con tantissime hit.

Leggi anche > Nek suona il piano per la prima volta dopo l'incidente alla mano: «Un primo passo»

L'annuncio è giunto tramite un video messo in rete, «Epilogue», e poi confermato dagli addetti stampa dei due dj. Nella clip dei Daft Punk compare la data di oggi, 22 febbraio 2021, poi si vedono i due camminare in una landa desertica, con un'esplosione finale che sembra mettere in scena la loro fine.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Febbraio 2021, 20:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA