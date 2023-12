Daddy Yankee dice addio al reggaeton: «Mi ritiro dalla musica per seguire Gesù, non mi vergogno di dirlo al mondo intero»

di Redazione Web

L'autore de "La Gasolina" si ritira ufficalmente dalle scene musicali per dedicarsi ad una vita più spirituale. L'amore per Gesù porta Daddy Yankee ad annunciare la fine della sua carriera nel mondo del reggaeton. Una scelta che spiazza i fan e sorprende i suoi 49 milioni di follower, rattristati dalla decisione del cantante di spegnere il microfono dopo 32 anni di carriera.

L'annuncio arriva dal palco del Coliseo de Puerto Rico durante il suo ultimo concerto, avvenuto domenica 3 dicembre davanti a milioni di spettatori.

L'addio al Reggaeton

Durante il suo ultimo concerto, il rapper di 46 anni ha rivelato: «Questo giorno per me è il più importante della mia vita...

La strada spirituale

La scelta di Daddy Yankee di abbandonare il mondo della musica, dello spettacolo, riguarda strettamente la sua vita personale, quella più intima e spitiruale. La star di Puerto Rico chiude un capitolo per aprirne uno nuovo, quello dedicato all'amore per Gesù Cristo. Su quella che è stata la sua vita fino ad ora rivela: «Questa carriera è stata una maratona. Finalmente vedo l’obiettivo finale. Ora mi godrò con tutti voi ciò che mi avete dato. La gente dice che ho reso questo genere globale, ma siete voi ad avermi dato le chiavi per aprire le porte e rendere questo genere il più grande del mondo».

Poi, sul nuovo percorso che intraprenderà dichiara: «Per molto tempo ho cercato di riempire un vuoto nella mia vita che nessuno poteva colmare. Stavo cercando di completare e trovare un significato nella mia vita. A volte sembravo molto felice, ma mancava qualcosa per completarmi. E devo confessare che quei giorni sono finiti».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Dicembre 2023, 16:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA