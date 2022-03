Cypress Hill, esce oggi il decimo album della leggenda multiplatino dell'hip-hop

I luminari multiplatino dell'hip-hop Cypress Hill pubblicano oggi il loro decimo album in studio 'Back in black', prodotto interamente da Black Milk, via Mnrk. Per accompagnare l'uscita del disco, la band pubblica il video di "Certified", diretto da Tillavision. I Cypress Hill, inoltre, saranno impegnati quest'anno in un lungo tour che prevede anche la loro partecipazione al Knotfest Roadshow 2022 insieme agli Slipknot.

Il gruppo ha anche annunciato l'uscita di un nuovo documentario dal titolo 'Cypress Hill: Insane in the brain', che verrà trasmesso il 20 aprile all'interno di "Hip hop 50 banner" del network televisivo Showtime.



'Back in black' è il primo full-lenght dopo l'acclamato album 'Elephants On Acid' del 2018 e arriva in un periodo molto vitale della band, che ha recentemente concluso un tour da co-headliner con gli Atmosphere, dopo avere celebrato il 30° anniversario del loro rivoluzionario omonimo album di debutto con uno spettacolo tutto esaurito al Greek Theatre di Los Angeles.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Marzo 2022, 20:29

