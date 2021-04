Crivelli e Milva, una vita in scena. Il regista: «Disciplina ferrea, sempre stata una primadonna»

«Credo d’averla vista la prima volta, agli inizi degli anni ’60, al debutto di un mio spettacolo in un teatro milanese, adesso non ricordo se fosse un recital con Maria Monti, allora fidanzata di Giorgio Gaber. Lei venne in camerino a congratularsi. Era con Maurizio, suo marito».

Filippo Crivelli, 93 anni, è stato, con Giorgio Strehler, il regista italiano che ha più volte diretto Milva sui palcoscenici italiani e stranieri, una lunga serie di successi, il più importante dei quali quel “Canzoni tra le due guerre” che fu ripreso per più stagioni.

Come fu quel primo incontro?

«Lei è sempre stata timida, riservata, tutt’altro che espansiva. Fu gentile, cortese. Era con Corgnati che è stato un uomo fondamentale nella sua vita, quello che per primo ha stimolato quella curiosità per il bello che in lei era innata ma forse spinta in secondo piano dal suo essere già una cantante di successo della nostra musica leggera. Maurizio è stato importantissimo, è stato lui che l’ha convinta ad accettare l’invito di Paolo Grassi».

Che la segnalò a lei e a Strehler.

«Sì e fu con uno spettacolo del Piccolo che cominciò a lavorare con me, un recital che debuttò a Zurigo. Giorgio credo fosse impegnato con le prove di un suo spettacolo. Non c’è Strehler, ci sei tu, mi disse Grassi. Mi ricordo che già in quella occasione cantò una splendida versione di “Lili Marleen”».

Milva alle prove di un nuovo spettacolo.

«Attenta, disciplinata come poche. Era una spugna, seguiva ogni indicazione, poi magari si discuteva su questo o quel particolare, si aggiustava qui e là. Ma all'inizio era sempre come un'allieva. Una volontà ferrea. Esigente con se stessa fino allo stremo. Penso alla maniacalità che mise nell’imparare il tedesco, la pronuncia, le cadenze».

Per questo il pubblico tedesco l’ha amata moltissimo.

«Più che amata, idolatrata. Lei aveva tutto un suo repertorio di canzoni tedesche anche moderne. Le tournée in Germania non finivano più, le date si allungavano giorno dopo giorno. Andavano in delirio per lei. “Die grosse dame”, la chiamavano, “la grande signora”. Negli abiti di Mila Schon, Ferrè, Armani, in quell’aura di eleganza, faceva rivivere loro il mito di Zarah Leander».

Gli italiani l’hanno amata meno?

«Nonostante i vari Festival di Sanremo, i varietà televisivi, le canzoni di successo, dava forse l’idea di un certo distacco, non era esuberante come certe nostre dive, più familiari, più domestiche».

Milva l’amica.

«Qualcuno pensa che fosse enigmatica ma non lo era affatto. Anche nell’amicizia aveva un grande senso di riservatezza, non era quel che si dice una compagnona. Era raro che si profondesse in un complimento. Ma era comunque vicina, presente. Nell’amore è stata una donna non sempre felice, le sue grandi storie sono state vissute tra silenzi e drammi».

Che cosa rimane di Milva, l’artista?

«Anzitutto la voce: unica, inimitabile. Poi l’essere stata una primadonna, sempre, e per essere primedonne, oltre alla presenza scenica, occorre avere connaturato il dono dell’eleganza: quei capelli, quei vestiti, quei gesti… e chi se li scorda?».

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Aprile 2021, 19:50

