Cristina D'Avena: «Io, emancipata come Licia. Sogno di andare a Sanremo e ad Amici»

«Cambiare genere? Non mi è mai venuto in mente e mai mi verrà». Fedele a se stessa, Cristina D’Avena pubblica oggi per Warner “40 - Il sogno continua”, il disco con duetti e una raccolta di 100 brani iconici della sua vita musicale.

Più che 40, sarebbero 55, se si considera “Il valzer del moscerino”. O no?

«Mamma mia, come passa il tempo. Se contiamo da quando ho cominciato a cantare, è così. Avevo 3 anni. La mia carriera professionale esordisce, però, nel 1981, con “Bambino Pinocchio”».

Nel nuovo disco canta con la Berti. Come mai?

«Perché oltre a essere una donna straordinaria, mi conosce dal “moscerino”. Mi ha emozionato. Come mi hanno emozionato Agliardi e Bungaro che hanno scritto l’inedito “L’altro Natale”, Myss Keta (“Hamtaro”) o Cristiano Malgioglio (“Calimero”). È un disco curato e allegro. Spero piaccia al pubblico. Per me è stato un regalo».

314 pubblicazioni, 750 brani, di cui 396 sigle. Li ha mai contati tutti?

«Effettivamente no. Sento un po’ la responsabilità di continuare a dare con la musica le vibrazioni giuste».

Il “moscerino” risale al 1968, erano gli anni di Endrigo, dei Beatles, solo per citarne qualcuno. Si sente un po’ sessantottina nell’animo?

«Mah, più o meno (ride, ndr). Amo la libertà, sì. Però sono abbastanza equilibrata e coerente».



