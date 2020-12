Su Rtl 102.5 il grande ritorno in concerto di Cristina D'Avena

Stasera un grande ritorno, quello di Cristina D'Avena in concerto. Tutte le sue sigle dei cartoni animati più famose in una versione speciale e acustica in esclusiva per RTL 102.5 in diretta alle 21.00, con la Suite 102.5 Prime Time Live e, al termine del live, Cristina D’Avena raggiungerà nella Social Room Paola Di Benedetto, top influencer, e Laura Ghislandi, per continuare a chiacchierare con i fan in collegamento per un Meet&Greet esclusivo via zoom.

«Sono emozionatissima, come se fosse il mio primo concerto in assoluto, è un momento terribile, e la nostra musica che è con noi e dentro di noi deve sempre rimanere viva, quindi grazie a Rtl 102.5 che ci dà questa opportunità, io sono super carica e non vedo l’ora che sia questa sera per poter cantare e potermi divertire con i miei musicisti perché il pubblico ha bisogna di ascoltarci, di cantare e condividere questa emozione». Così Cristina D'Avena, beniamina dei più piccoli ai microfoni di Rtl 102.5.

«Stasera ci tufferemo nel mondo dei nostri cartoni dagli anni ‘80 fino ad oggi, cantando i brani più significativi anche per i più giovani. Passeremo un’ora insieme, credo con tanta emozione nel cuore e torneremo bambini perché ne abbiamo bisogno. Le mie canzoni sono una coccola innanzitutto per me, ma anche per chi mi ascolta, perché ci fanno tornare indietro nel tempo e questo ci manca tanto. Stasera chiudiamo gli occhi e cominciamo a sognare, perché i sogni ci aiutano a vivere meglio. Passeremo una serata meravigliosa».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Dicembre 2020, 17:59

