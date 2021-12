Covid, Al Bano positivo: «Grazie al vaccino sto benissimo»

Anche Al Bano è positivo al Covid. Lo ha annunciato lo stesso cantautore pugliese: «Sto benissimo, grazie alle tre dosi di vaccino sono completamente asintomatico».

All'AdnKronos, Al Bano ha spiegato: «Sono positivo al Covid ma grazie a Dio sto benissimo. Ho fatto tre volte il vaccino e mi sono attenuto a tutti i protocolli eppure mi sono preso il virus». La compagna, Loredana Lecciso, è negativa al molecolare, come il resto della famiglia, e il cantautore spiega: «Non ho idea di come possa essermelo preso. Sono stato a Barcellona dove per la Fondazione Montserrat Caballé ho fatto un concerto nella Cattedrale Santa Maria del Mar e poi sono stato a Zagabria cinque giorni dove ho passato il Natale con mia figlia dopo 20 anni».

Al Bano avrebbe dovuto partecipare al Capodanno di Canale 5 e per questo si era sottoposto ad un tampone molecolare, scoprendo così per puro caso di essere positivo: «Sono totalmente asintomatico per cui se non avessi fatto un tampone non avrei mai saputo di avere il Covid. Dovevo partecipare alla notte di Capodanno di Canale 5, dove dovevo cantare e presentare il programma di Mediaset e solo allora mi sono accorto di essere positivo. Ora sono in isolamento nella mia casa a Cellino San Marco».

