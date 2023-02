Omaggio a George Harrison e ai Beatles con i Bulldogs

Domenica speciale per i fan dei Beatles, il 26 febbraio: i Bulldogs, cover band romana far le più attive, presentano nella Capitale, al Fonclea, un omaggio a George Harrison per i suoi 80 anni. Oltre ai pezzi dei Fab Four , in programma tutte le grandi hit di George, da "My Sweet Lord" a "Badge", in collaborazione con Eric Clapton.

La serata sarà accompagnata da una mostra di oggetti da collezione organizzata dall’ Official Fan Club Pepperland.

Per prenotare: 066896302

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Febbraio 2023, 17:35

