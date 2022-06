Cosa fare a Roma nel weekend sabato 4 e domenica 5 giugno 2022

Fiorello ad Ostia Antica Festival

Ad aprire l'Ostia Antica Festival, c'è tutta l'ironia di Fiorello, tornato nella splendica storica cornice del teatro ostiense a 5 anni di distanza dalla sua ultima tournée. Quattro date, 3, 4, 5 e 6 giugno, in cui lo showman Rosario Fiorello promette uno spettacolo coinvolgente, in continua evoluzione, mai uguale a se stesso, perché Fiorello ha abituato il suo pubblico ad improvvisazioni, interazioni spontanee, esperimenti scenici, invenzioni mimiche e incursioni di ospiti a sorpresa, con momenti di spettacolo fuori copione.

Baglioni a Caracalla

"Dodici note", questo il titolo del concerto per voce di Claudio Baglioni che avrà inizio a Roma, dal 3 al 17 giugno. Dodici concerti alle Terme di Caracalla, durante i quali il grande artista romano porterà un concerto di pop-rock sinfonico, che spazia dalle sonorità della grande orchestra classica con coro lirico a quelle di una poderosa big band con voci moderne. Un insieme, a volte sperimentale, che fonde i molteplici linguaggi musicali alla cui base ci sono 12 note: i 12 mattoncini con i quali riedificare, nei tre luoghi simbolo di bellezza e arte millenaria, una casa virtuale di musica e parole. Qui tutte le info.

Musei e siti gratuiti

Domenica 5 giugno, prima domenica del mese, e consueta entrata gratuita nei musei civici per tutti i visitatori, residenti e non. Ingresso libero anche per le aree archeologiche del Circo Massimo, dalle ore 9.30 alle 19.00, dei Fori Imperiali, al Mausoleo di Augusto e tutti gli altri musei, come Museo dell’Ara Pacis, Centrale Montemartini, Galleria d’Arte Moderna, Musei di Villa Torlonia, Serra Moresca di Villa Torlonia e la lista è lunga. Ingresso libero, compatibilmente con la capienza dei siti. Qui tutte le info, con la lista completa e gli orari di ingresso.

Aperitivi musicali al Castello di Santa Severa

Venerdì 3 e domenica 5 giugno al Castello di Santa Severa proseguono gli appuntamenti con gli aperitivi musicali a partire dalle ore 18.00 e fino alle ore 22.00, accompagnati da intrattenimento musicale con il dj set di Frida. Sulla Spianata dei Signori con vista mare, il percorso enogastronomico sarà guidato da Michele Bonfitto di Cattive Compagnie che illustrerà i prodotti serviti al tavolo. Domenica 5 giugno dalle ore 18.00, si ripete l’appuntamento con l’aperitivo musicale che propone la stessa degustazione di venerdì ma che avrà come intrattenimento la musica dal vivo di Js Quartet con Giuditta Puccinelli – voce, Alex Fraternali -chitarra, Danilo Visco – Basso e Fabio Balducci – batteria che si esibiranno in un repertorio composto da brani di stile jazz / bossanova , con riferimento al periodo degli anni 50' e 60'. Qui le info.

Sagra delle Fragole a Nemi

Come da tradizione, torna la sagra delle fragole di Nemi, con l’89° edizione che si svolgerà domenica 5 giugno, giorno in cui il comune dei castelli romani, consegnerà la cittadinanza onoraria al giornalista Piero Angela. Protagoniste della sagra, saranno le bellissime fragolare, che sfileranno in corteo per l’intero paese indossando il costume tradizionale, gonna rossa, bustino nero, camicetta bianca e mandrucella di pizzo in testa.

Il Cinema in piazza

Dal 3 giugno al 31 luglio, “Il Cinema In Piazza”, l’evento a ingresso gratuito ogni sera alle ore 21.15 diffuso tra centro e periferia organizzato dall’Associazione Piccolo America, giunto alla sua ottava edizione. Questa estate la rassegna cinematografica all’aperto si riappropria pienamente dei propri spazi, pronti a confermarsi una volta di più luoghi irrinunciabili di socialità: Piazza San Cosimato a Trastevere, il Parco della Cervelletta a Colli Aniene e il Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia. A inaugurare la manifestazione, venerdì 3 giugno a Piazza san Cosimato, la proiezione di “I Predatori”, debutto di Pietro Castellitto, si prosegue sabato 4 giugno con "E.T - L'Extraterrestre" e domenica 5 giugno con Francesca Archibugi, Stefania Sandrelli e Serena Dandini che presentano "Mignon è partita". Qui tutte le informazioni.

