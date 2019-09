Cortellino, in anteprima per Leggo il nuovo singolo «Solo quando sbaglio»

Leggo

Mercoledì 25 Settembre 2019, 17:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mogol, rimasto colpito dai suoi testi, lo ha premiato assegnandogli una borsa di studio per il C.e.t. È stato artista della settimana di MTV New Generation. Ha vinto il premio Superstage al Mei di Faenza come miglior artista emergente. Il cantautore triestinolanciail nuovo singoloin uscita venerdì 27 settembre in rotazione radiofonica che anticipa l’album omonimo in uscita il prossimo 11 ottobre.Il brano racchiude diversi momenti di vita dell'artista ed è un lucido spaccato che porta a riflettere sulla libertà anarchica dell'errore. Alle pressioni sociali che il cantautore avverte, egli risponde con la creatività e l'amore. Le musiche, ispirate ai Doors e a Robert Miles, si confermano capaci di accompagnare l'amara ironia, componente immancabile nella poetica di Cortellino.L'artista confessa: «Mi piace molto suonare il brano live, la canzone è nata chitarra e voce e si è evoluta grazie alla collaborazione con l'autrice Eleonora Rossi, con la quale ho curato il testo». A proposito del videoclip Cortellino afferma: «Per sintetizzare il video direi che "Solo quando sbaglio" è un video in bianco e nero per metterci la faccia e farsi vedere da vicino. Sono curioso...voi sapete costruire un castello di carte?».Cortellino è un cantautore di Trieste che di nome fa Enrico. Nel 2007 esce il suo primo disco per l'etichetta udinese Arab Sheep e inizia a suonare sotto lo pseudonimo di Cortex che abbandonerà successivamente. Nel 2008 suonando al Piper di Roma in occasione della finale del Tour Music Fest viene notato da Mogol, il quale lo premia per i testi assegnandogli una borsa di studio per il C.e.t. Nel 2010 - 2011 continua a suonare dal vivo e si dedica ad auto-produzioni sul web. Nel 2013 esce l’album “Cinico Romantico” per Maninalto! Records di Milano e viene così definito cantautore blues Lo-Fi, ottenendo buone critiche dalla stampa e dalle radio. A ottobre dello stesso anno viene nominato “artista della settimana” da MTV New Generation. Nel 2014 apre i concerti di Tonino Carotone e suona all’after-party del concerto di Manu Chao, inoltre riceve il premio Superstage al Mei di Faenza come miglior artista emergente. Nel 2015 registra il suo terzo disco che, in collaborazione con Radiocoop, viene scelto da Irma Records insieme ad altri 10 artisti italiani per far parte della collana "Mi sento indie" uscita a marzo 2016 e distribuita in tutta Italia in esclusiva per le librerie Coop. Nel 2017 pubblica alcuni singoli, tra questi anche “Bblues” la cui anteprima del videoclip esce sul sito di Rolling Stone. In seguito fa un tour nazionale supportato da Materiali Musicali, la Siae ed il mbact nel progetto S'Illumina. Dopo "140 km/h", "Usami" e "Cuore Logico", “Solo quando sbaglio”, in radio dal 27 settembre 2019, è il quarto singolo proposto da Cortellino per l'etichetta laPOP.