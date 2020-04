Coronavirus, torna ‘Radio Libera Tutti’ con i pazienti del Bambino Gesù. Ospite Emma Marrone

Ci si può sentire #unitiadistanza anche grazie alla radio. Dal 18 aprile ogni sabato dalle 17 alle 18 torna, in un modo tutto nuovo, ‘Radio Libera Tutti’, il programma di InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei, all’interno dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. InBlu Radio si può ascoltare in FM, sul DAB, scaricando la App gratuita e dal sito www.radioinblu.it che integra e rilancia i contenuti trasmessi.





La trasmissione radiofonica è la continuazione del lavoro che da anni si svolge all’interno dello spazio adolescenti “Time Out” dell’Ospedale, si rivolge ai ‘piccoli pazienti’ ma è un lavoro costruito con e per gli adolescenti. I microfoni di InBlu Radio, a causa dell’emergenza Covid19, non sono potuti entrare all’interno dell’ Ospedale pediatrico ma sono riusciti comunque a catturare voci ed emozioni dei pazienti.



A dare il via al nuovo format del programma a cura di Daniela Lami una grande ospite: la cantante Emma Marrone.



Intervistata da una redazione a distanza composta da 15 ragazzi seguiti dall’Ospedale, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, la cantante racconta: “Stiamo vivendo tutto un periodo molto duro e difficile, a tratti un po’ buio. Ma sono convinta che torneremo migliori. Spero che questa brutta condizione ci abbia insegnato quali sono le cose davvero importanti della vita e che, quando tutto sarà finito, avremo più fame e più voglia di fare le nostre cose e di farle per il bene comune”.



Alla domanda di una giovane paziente dell’Ospedale, che le chiede come ha affrontato la sua malattia, Emma risponde: “Ho combattuto la mia malattia con tanta forza ma anche con tanta paura. La paura serve, perché ci fa diventare coraggiosi. Ogni giorno bisogna svegliarsi con la voglia di combattere e con la voglia di dire voglio vincere io e così è stato”.



Al programma hanno aderito anche altri personaggi famosi della musica ma anche dell’alta cucina che saranno protagonisti delle prossime puntate. Tra questi: Shade, Le Vibrazioni, lo chef Antonino Cannavacciuolo, il tiktoker Gianmarco Rottaro, il rapper Astol e i giovani protagonisti de “Il Collegio”. Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Aprile 2020, 15:13

