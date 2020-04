Coronavirus, per le fondazioni lirico-sinfoniche perdite milionarie. Task-force al lavoro per la ripartenza

Chiusura fino a tutto maggio, 20 milioni di perdite stimati già agli inizi di aprile a causa del blocco delle produzioni e delle recite, una task force dei reparti di sicurezza che stili un protocollo da presentare al governo per farsi trovare pronti a ripartire nell’eventuale fase 3 dell’emergenza Coronavirus. In una parola, rimettersi all’opera.



È quello che hanno deciso oggi, durante una videoconferenza, i 12 sovrintendenti delle Fondazioni lirico-sinfoniche italiane (eccetto la Scala di Milano e l’Accademia di Santa Cecilia a Roma che godono di uno statuto speciale) nella riunione dell’Anfols (Associazione nazionale fondazioni lirico-sinfoniche) guidata dal suo presidente Francesco Giambrone, sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo. Dunque, «stop» di sicuro fino al 31 maggio perché anche nel caso dell’inizio della fase 2, dal 4 del prossimo mese, qualcosa dovesse ripartire (ipotesi che oggi appare altamente improbabile), i teatri non avrebbero il tempo di realizzare le produzioni già programmate per fine primavera.



Mondo particolare, quello dell’opera: pubblico a parte, bisogna considerare per ogni rappresentazione l’impiego di almeno una cinquantina di professori d’orchestra in buca e di un centinaio di persone tra coristi, cantanti, tecnici e macchinisti in palcoscenico. La forma di spettacolo più difficile da coniugare con le norme di sicurezza che la lotta al virus impone. Impossibile pensare a un violinista che impugni l’archetto con i guanti o a un corista che tiri giù la mascherina per cantare. E questa singolarità ritarderà ancor più la ripartenza.



I 12 teatri lirici (l’Opera di Roma, il Verdi di Trieste, il Regio di Torino, il Carlo Felice di Genova, la Fenice di Venezia, l’Arena di Verona, il Comunale di Bologna, il Maggio Musicale di Firenze, il San Carlo di Napoli, il Petruzzelli di Bari, il Massimo di Palermo e il Lirico di Cagliari) hanno in gran parte messo in cassa integrazione il personale, tra masse artistiche, tecnici, amministrativi. E vedono lontano il nuovo start. Forse ad autunno inoltrato.



«Ma dobbiamo lavorare fin da ora per farci trovare pronti – dice Giambrone, forte della sua esperienza di uomo di teatro ma ancorato pure al suo pragmatismo di medico –. Abbiamo dunque deciso di formare una task force dando incarico ai responsabili della nostra sicurezza (ogni teatro ne ha a disposizione, ndr.), insieme ai settori tecnici dello spettacolo, dai direttori di produzione ai responsabili degli allestimenti, di stilare un protocollo che venga presentato alle autorità sanitarie e da esse esaminato, approvato o anche modificato, perché, al momento della riapertura, tutti possano lavorare senza timori, garantendo la tutela non solo dei lavoratori ma anche degli spettatori».

Come tutti i comparti dello spettacolo, le Fondazioni lirico-sinfoniche si stanno leccando le ferite. Giambrone fa i conti: «Agli inizi d’aprile le perdite erano attestate sui 20 milioni di euro, man mano che il tempo passa se ne aggiungeranno altre decine. Per non contare la tegola che probabilmente si abbatterà sul settore se dovessero saltare le stagioni estive dell’Arena di Verona e di Caracalla a Roma».



Per qualche tempo, così come dovremo adeguarci a nuovi stili di vita, dovremo abituarci ad una fruizione diversa degli spettacoli dal vivo. «Anche dell’opera lirica e del balletto – conclude Giambrone – studiare formule originali di partecipazione attiva, a prescindere da quelle virtuali che ci hanno messo a disposizione le nuove tecnologie che tanto abbiamo sfruttato in queste ultime settimane per non lasciare i nostri abbonati orfani della bellezza della musica». Ma, tecnologie a parte, l’imperativo è uno: riaprire, nella massima sicurezza, quei gioielli d’oro e velluto che risuonano di note e che tutto il mondo ci invidia.

