Mattia Briga: «In questi giorni aiutiamo gli anziani». La campagna #iorestoconilnonno

«Usiamo la testa ma restiamo umani». È questo l'appello che Mattia Briga lancia dalle pagine del nostro giornale. «Dobbiamo pensare a chi è più debole e a chi in questo momento storico rischia di rimanere da solo. Ci sono tante cose che si possono fare per aiutare magari le persone anziane del vostro condominio, noi ci stiamo organizzando per fare una spesa comune, ma non solo. Una signora che abita nel mio palazzo, ad esempio, mi ha chiesto una mano le ho spiegato che ci sono delle regole da rispettare, ma mi armerò di guanti e mascherina per aiutarla».



Gesti semplici ma efficaci: «Non stiamo parlando di gesti eroici ma di piccole cose, di atti quotidiani e di umana solidarietà che a noi non costano niente ma che possono davvero fare la differenza. E a proposito di usare la testa questa mattina sono uscito perché dovevo portare fuori il cane e una bimba mi ha chiesto di accarezzarlo, senza spaventarla le ho detto che non era possibile, ma che presto avrebbero giocato insieme». Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Marzo 2020, 08:34

