Cor Veleno, Antibemusic pubblica il vinile del loro album "Heavy Metal"

Venerdì 17 Maggio 2019, 14:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gruppotorna con una nuova edizione diIl disco pubblicato per la prima volta il 6 febbraio 2004, sarà disponibile dal 29 maggio in formato doppio vinile 180 grammi. Dopo la ristampa di ‘Bomboclat’, il primo cd, Antibemusic pubblica in vinile anche il secondo lavoro.“Heavy Metal” è stato l'album che ha sancito il successo per il gruppo romano nel panorama dell'Hip Hop internazionale. Una vera e propria presa di coscienza sociale, con ricerche melodiche negli incisi e formule musicali aggressive che si sposano perfettamente al linguaggio rap di cui si avvalgono. Con il secondo album è emersa una nuova consapevolezza e i temi sono stati definiti in modo più chiaro e a tratti estremo.Diversi temi affrontati nell'album: dall'amore alla ppolitica, passando per le questioni sociali.