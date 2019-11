Copyright, i nuovi scenari del mercato musicale nell'era del web: convegno a Milano

Perché è importante che la Direttiva Copyright venga recepita dall’Italia il prima possibile, ancor prima della dead line fissata dall’Europa per il 2021? Quali sono i vantaggi reali per il settore musicale? Come cambia il ruolo del web? A queste e ad altre domande cercheranno di rispondere i relatori del convegno “DIRETTIVA COPYRIGHT OBIETTIVO 2020: I NUOVI SCENARI DEL MERCATO MUSICALE NELL’ERA DEL WEB”, organizzato dal NUOVOIMAIE in collaborazione con la Luiss Business School, nell’ambito della Milano Music Week.



L’incontro, moderato dal CEO di Rockol, Giampiero Di Carlo, si terrà il 18 novembre alle 11.30 al Milano Luiss Hub in via Massimo D’Azeglio 3.

Interverranno:

Marco Alboni, Charman e CEO Warner Music Italy Dodi Battaglia, Artista e portavoce NUOVOIMAIE Sergio Cerruti, Presidente AFI

Alfredo Clarizia, Business Affairs & Legal Director Sony Italy

Dario Giovannini, Vice presidente PMI e Direttore Carosello Records

Enzo Mazza, CEO FIMI

Andrea Miccichè, Presidente NUOVOIMAIE

Anna Zardo, Head of EU Parliament Affairs – IFPI representing the reconrding industry worldwide



“Promuovere nuovi modelli di business e catturare il valore dei dati generati dalle piattaforme, che ad oggi sfugge ai tradizionali organismi di misurazione e controllo, sono alcune tra le importanti sfide che il Sistema Produttivo Culturale e Creativo italiano si è trovato a dover fronteggiare a seguito della veloce crescita delle piattaforme digitali” - commenta Paolo Boccardelli, Direttore Luiss Business School -. Se consideriamo che il sistema nel 2018 si è collocato fra i principali settori della nostra economia, in quanto ha registrato un valore aggiunto superiore ai 92 miliardi di euro e una crescita dell’occupazione dell’1,5%, è fondamentale sfruttarne al massimo le potenzialità supportando i talenti creativi nello sviluppo di capacità imprenditoriali e gestionali.



“Con convinzione il NUOVOIMAIE torna ad affrontare un tema che ha molto a cuore - sottolinea Andrea Miccichè, presidente della collecting - perché rappresenta un momento di passaggio fondamentale per l’industria musicale, ormai ampiamente digitalizzata. Riteniamo che la Direttiva europea in difesa del diritto d’autore possa offrire nuove opportunità di sviluppo per l’intera filiera, a garanzia del lavoro degli autori, degli interpreti e degli esecutori. Ci auguriamo che l’iter legislativo di recepimento sia avviato quanto prima dal nostro Parlamento, consapevoli del notevole impatto finanziario e culturale di tale misura, orami improrogabile per la salvaguardia e la armonizzazione di un mercato in continua espansione. Venerdì 15 Novembre 2019, 19:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA