Contatto: tornano i Negramaro con un super live gratuito in streaming. «La musica? Non deve essere un lusso ma un bene di prima necessità»

«”Contatto” è oggi una parola onirica. Con un significato stupefacente». Il titolo dell’ultimo disco dei Negramaro - in uscita domani per Sugarmusic - che è anche il nome del singolo top in classifica radio da tre settimane, può «sembrare paraculo, visti i tempi. Ma non lo è». Giuliano Sangiorgi è emozionato quando inizia a raccontare il nuovo lavoro del gruppo che esce domani, a tre anni da “Amore che torni” . E nel mezzo, il coma farmacologico del chitarrista Lele Spedicato, un tour e cambiamenti vari: «Non abbiamo vissuto momenti facili, Lele ha attraversato le tenebre. Ma il nostro posto è qui, con la musica». A chi gli fa notare che potrebbe essere l’album della maturità, risponde: «È l’album dell’immaturità semmai».

E si lascia andare all’accusa dei social spesso luogo di critica e di commenti gratuiti. Le tracce sono 12, raccolte come un concept album, da “Noi resteremo in piedi” fino a chiudere con “Dalle mie parti”, un preghiera contro il razzismo e per un mondo senza confini, con l’omaggio a Ennio Morricone e le orchestrazioni arrangiate dal maestro Stefano Nanni (collaboratore di Luciano Pavarotti) con più di 4 minuti di coda strumentale. Non è l’unico omaggio: c’è anche quello a Lucio Dalla in “La terra di nessuno” con il riferimento alla canzone “Anna e Marco”. E ancora il duetto “Non è vero niente” con la giovane Madame, e il brano dedicato alla figlioletta Stella, “Devi solo ballare”. In copertina, c’è una farfalla disegnata da Amin Farah di Theblacklab riprodotto con le ombre non ben definite di quattro umanoidi, senza caratteristiche somatiche definite. E stasera, 12 novembre, un live totalmente in streaming e innovativo: «La musica deve aiutare chi non sta bene. Io vorrei che la politica iniziasse a considerare arte, letteratura, musica non un come bene di lusso, ma come beni di necessità primaria. L'anima va alimentata e un’anima senza cultura è solo un corpo e nulla più. Dobbiamo uscire da questo momento. Se tra due anni siamo ancora così, cambio lavoro».

Una provocazione? Quella di Sangiorgi lo è. Per scuotere l’attenzione sul mondo dei lavoratori del settore spettacolo tanto distrutti. L’appuntamento è alle ore 21.00: il live è“Entra in contatto” , prodotto da Sugar con la direzione creativa di Giò Forma. Un concerto esclusivo all’interno di una struttura creata apposta: un Iper-Cubo reso vivo e pulsante dal 3d e che offre ai partecipanti un'esperienza tecnologica interattiva a metà tra il reale e il surreale. L’evento è gratuito ed esclusivo per tutti coloro che hanno pre-salvato o pre-ordinato l’album “Contatto”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Novembre 2020, 21:52

