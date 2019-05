Conidi: «Pop, folk e Bruce nel cuore»

Si porta addosso la Roma popolare che canta: non a caso la sua capacità di raccontare, anche solo con lo sguardo, gli ha regalato una seconda vita da attore, in serie tv come Romanzo Criminale e Rocco Schiavone. E in film come Non ci resta che il crimine di Massimiliano Bruno. A Roma, Marco Conidi è un'istituzione, cresciuto al Locale insieme ad amici come Daniele Silvestri, Niccolò Fabi, Marco Giallini e Edoardo Leo; ma quando parla di Milano, traspare un sincero affetto. «È una città che mi ha sempre accolto bene, qui ho un sacco di amici. Qualche anno fa ebbi l'occasione di trasferirmi un po', ma non la sfruttai. Ancora oggi la vivo come un'occasione persa», spiega il cantautore che, con l'Orchestraccia e Giulia Anania ha chiuso il Concertone del Primo Maggio a Roma: «Un onore», dice.



Domani, sabato 11, Marco Conidi, in un set acustico a quattro, torna al nord - al Coffevanilla di Oggiona Santo Stefano (Varese), ore 21, ingresso 15 euro - per «rispondere finalmente alla richiesta di uno zoccolo duro di pubblico che mi è sempre rimasto fedele. Ecco perché in questo live voglio portare la maggior parte dei miei brani dagli esordi nei primi anni 90». Conidi ha attraversato pop e folk ma, assicura, «mi piace anche la scena attuale che va per la maggiore: alcuni di questi giovani rapper sanno raccontare, soprattutto realtà marginali che sono poi anche le mie». Conidi ha sempre guardato ai mondi in difficoltà, alle periferie difficili, insomma al popolo ma senza populismo: «Mi piace osservare e scrivere. Anche se fossi nato come attore, avrei suonato e composto, come fanno tanti attori americani». L'idolo resta sempre Bruce Springsteen: «Uno che ha saputo dare un volto agli umili e agli gli sfortunati». Ultimo aggiornamento: 13:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA