Concertone primo maggio: scaletta dei cantanti, conduttori, dove vederlo. Torna il grande appuntamento con la Musica a Piazza San Giovanni a Roma dopo le restizione Covid che ne avevano impedito lo svoglimento nel 2020 e nel 2021. Si aspettano almeno 300mila persone oggi nella Capitale per l'evento live del primo maggio.

CONCERTONE PRIMO MAGGIO: I CONDUTTORI

A presentare il concertone di Piazza San Giovanni ci sarà ancora una volta Ambra, ormai volto storico della manifestazione. Accanto a lei Bugo, almeno nella prima parte della serata. Per l'attrice si tratta del quinto "concertone" consecutivo.

CONCERTONE PRIMO MAGGIO: LA SCALETTA DEI CANTANTI

Sono molti i volti noti della musica che si alterneranno sul palco di Piazza San Giovanni in questa nuova edizione del Concertone. Ecco i nomi prinicipali:

Marco Mengoni

Carmen Consoli

La Rappresentante di Lista

Coma Cose

Tommaso Paradiso

Fabrizio Moro

Rovere

Mara Sattei

Willie Peyote

Fasma

Max Pezzali

Ariete.

Il gruppo ucraino Go_A

Mace con Rkomi

Venerus

Joan Thiele

Gemitaiz e Colapesce

Deddy e Caffellatte

Coez

Psicologi

Enrico Ruggeri

Le Vibrazioni

Mr. Rain, Mecna

Rancore

Claver Gold

Luca Barbarossa ed Extraliscio e Mobrici. I

Angelina Mango

Hu, VV

Bandabardò & Cisco

Luchè

Bresh

Ornella Vanoni

Sinkro

L'orchestraccia.

Ultimi ad essere annunciati Gazzelle e Riccardo Cocciante, quest'ultimo insieme al cast di Notre Dame de Paris. Poi le vincitrici del contest per gli emergenti, 1MNext, Giorgieness, Mille e Mira.

IL CONCERTONE DOVE VEDERLO IN TELEVISIONE E RADIO

Il concertone sarà trasmesso a partire dalle 15.30 su Rai3, radio2, Rai Play e Rai Italia via alla diretta.

IL CONCERTONE, I TRASPORTI

A causa del Concertone del primo maggio saranno chiuse al traffico viale Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto. Chiuse anche, ma dalle 15.00 le stazioni Manzoni metro A e San Giovanni metro A e C. Si potranno utilizzare in alternative le stazioni Vittorio Emanuele e Re di Roma.

Orario festivo sull'intera rete con prolungamento dell'orario delle linee metro A-B/B1-C sino alle ore 1.30.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Maggio 2022, 11:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA