Concertone primo maggio: via alle 16,30, scaletta e artisti che si esibiranno

Uno show lungo oltre sei ore per il concertone del primo maggio a Roma: musica, esibizioni live e collegamenti: orfano - a causa delle norme anti Covid - di piazza San Giovanni, il Concerto del Primo Maggio si trasferisce alla Cavea del Parco della Musica nella capitale, dove dalle 16.30 alle 19, e poi dalle 20 alle 24 su Rai3, Rai Radio2 e RaiPlay Stefano Fresi conduce la maratona musicale (con la partecipazione speciale anche di Ambra Angiolini e Lillo, reduce dal clamoroso successo di Lol).

GLI ARTISTI DEL CONCERTONE PRIMO MAGGIO

Tutto pronto a Roma per il Concerto del Primo Maggio a Roma che quest'anno andrà in scena dalla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica a partire dalle 16.30 (e in diretta su Rai3, Radio2 e RaiPlay), a causa delle restrizioni da covid, ecco il cast completo (in ordine alfabetico): Alex Britti & Flavio Boltro, Après la Classe & Sud Sound System, Balthazar, Edoardo Bennato, Bugo, Chadia Rodriguez ft. Federica Carta, Colapesce Dimartino, Coma_cose, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Extraliscio, Fabrizio Moro con Vinicio Marchionni e Giacomo Ferrara, Fasma, Fast animals and Slow Kids & Willie Peyote, Fedez, Folcast, Francesca Michielin, Francesco Renga, Gaia, Ghemon, Gianna Nannini e Claudio Capéo, Ginevra, Gio Evan, Il tre, L'orchestraccia, La Rappresentante di Lista, Lp, Madame, Mara Sattei, Max Gazzè & The Magical Mystery Band, Michele Bravi, Modena City Ramblers, Motta, Nayt, Noel Gallagher, Noemi, Orchestra multietnica di Arezzo con Magherita Vicario, Piero Pelù, The Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti, Vasco Brondi, Wrongonyou.

Oltre sei ore di musica per l'evento promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany che proverà a raccontare lo stato d'animo del Paese alle prese con uno dei suoi momenti più difficili di sempre. Sul palco del Concerto 2021 si esibiranno anche Cargo (Roma), Marte Marasco (Milano) e Neno (Torino), vincitori del contest 1MNEXT, e Y-Not, vincitore del contest, promosso da Anas, della campagna sulla sicurezza stradale «Guida e Basta».

Non tutti i cantanti del cast si esibiscono dal vivo a Roma. L'ex Oasis Noel Gallagher, ad esempio, che suonò in piazza San Giovanni nel 2019 e nel 2002 insieme alla band capitanata insieme a suo fratello Liam, si collegherà dal Regno Unito. LP, che vive in California, ha scelto per la sua esibizione i Valentine Recording Studios di Hollywood, storica sala dove in passato hanno registrato - tra gli altri - i Beach Boys, Frank Zappa e Jackson Browne.

