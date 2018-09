Il concerto "galleggiante" del pianista Taskayali in mezzo al lago,con il pubblico nelle canoe. Guada le Foto inedite

Lunedì 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Aveva qualcosa di onirico l'esibizione del pianista italo-turcosul lago di Paola di Sabaudia. L'incontro tra il compositore di Latina ed il suo romantico pubblico è avvenuto poco prima del tramonto nello specchio d'acqua della città delle dune, con la Maga Circe sullo sfondo.Il pianista è arrivato a bordo di una canoa e si è esibito su una piattaforma galleggiante dove aveva portato il suo personale pianoforte, per la prima volta in trasferta, suonando i pezzi dei suoi album Emre, Levent Flying e Wayfaring. I più fortunati hanno seguito l'esibizione a bordo di una canoa, gli altri seduti a bordo lago, bagnando i piedi ogni tanto ed accogliendo saltuariamente cigni e papere curiosi in visita.Al termine del concerto galleggiante, che ha attirato l'attenzione delle maggiori testate giornalistiche e televisioni che già lo avevano adocchiato per il suo percorso internazionale e la sua esibizione sold out all'Auditorium,. Un tuffo che ha rotto l'incanto del momento, strappando qualche risata al pubblico immerso nel viaggio sulle note dei brani. A nuoto è poi tornato sulla “terra ferma” per firmare le copie del suo album e raccontare ai presenti a cosa sta lavorando ora.