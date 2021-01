Concerto di Capodanno tra magia e mascherine. Il web si divide: «Come una tromba con la sordina»

In un Capodanno diverso dagli altri, una certezza: il Concerto di Capodanno. Quest'anno doppio appuntamento in tv, con il concerto alla Fenice di Venezia e al Musikverein di Vienna. A Vienna a dirigere l'orchestra dei Wiener Philharmoniker è il grande direttore italiano Riccardo Muti, protagonista del concertone andato in onda in diretta stamattina alle 11.15 su Radio3 e in differita dopo le 13.30 su Rai2. Un'altra replica ci sarà stasera alle 21.15 su Rai5. Il concerto alla Fenice invece, trasmesso su Rai1 alle 12.20, andrà in replica su Rai5 alle 18.15.

Per Riccardo Muti, che nel 2021 compirà ottant'anni, è il sesto appuntamento con i Wiener Philharmoniker nella sua straordinaria carriera. Per l'occasione, oltre ai valzer e alle polke della famiglia Strauss, propone anche pagine di Carl Zeller e Carl Millöcker, mai suonate prima a un concerto di Capodanno. La regia tv è curata da Henning Kasten. Ovviamente il concerto non avrà il pubblico, per via delle note restrizioni per il Covid-19.

I COMMENTI SUL WEB Le immagini del concerto di Capodanno, con le coriste che cantano con la mascherina, non hanno lasciato indifferenti gli utenti di Twitter. “Il coro che canta con la mascherina è da crimine contro l’umanità, sembra la tromba con la sordina. Col Va pensiero è inquietante: prigionieri che sognano la libertà. Non aggiungo altro”, scrive un utente. “Se alla Fenice riescono a cantare lirica con le mascherine, credo che possiamo riuscire anche noi a tenerla su mentre parliamo al telefono”, scrive invece un’altra.

E posso pure capire il direttore, ma il coro che CANTA con la mascherina è da crimine contro l'umanità, sembra la tromba con la sordina.

Col Va pensiero è inquietante: prigionieri che sognano la libertà. Non aggiungo altro.#Rai1 #concertodicapodanno pic.twitter.com/P5oDgNqPUQ — alfonso liguori (@alfonsoliguor11) January 1, 2021

Tra Vienna e Venezia infatti la differenza è tangibile: in Austria niente mascherine, in Italia sì. “Ma in Austria il Covid non esiste?”, si chiede Emanuela. Ma al di là delle polemiche, la magia resta: “Una carrellata di arie, duetti e passi corali… Da brividi”, scrive Laura. “Veder cantare Va pensiero con le mascherine mi ha devastato. Però che meraviglia vedere un teatro riprendere vita”, un altro tweet.

Sono entrato in Twitter un'ora fa e leggevo un treno di commenti indignati per le mascherine indossate al concerto di Venezia.

Ora rientro e leggo un treno di commenti indignati per le mancate mascherine a quello di Vienna#concertodicapodanno pic.twitter.com/FNxB7wzpGV — MRav (@MarcoRav) January 1, 2021

