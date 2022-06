Elton John, Ligabue, Baglioni e Ultimo: è un superweekend di concerti

Ritorno alla normalità, “finalmente” (citando Vasco). Luci accese e microfoni in modalità on. Dopo più di due anni di stop e silenzi, la musica riparte. A ritmo serratissimo, con concerti in contemporanea e cambi palco alla velocità della luce. Ritornano occupati lo stadio San Siro - Elton John (4 giugno), Cremonini (13 giugno), Mengoni (19 giugno), The Rolling Stones (21 giugno), Amoroso (13 luglio), Ultimo (23/24 luglio) - al Circo Massimo - Vasco (11/12 giugno), Ultimo (17 luglio), Måneskin (9 luglio), Renato Zero (dal 23 al 30 settembre) - all’Olimpico di Roma con Venditti e De Gregori (18 giugno), passando per l’Arena di Verona e arrivando ai 100.000 biglietti di Campovolo di Ligabue (4 giugno). La maggior parte sold out, con un totale di biglietti/spettatori che, contando i concerti principali, supera i 2 milioni in tre mesi.

ELTON JOHN Sr Elton John, frac bianco e pianoforte, torna in Italia. Domani sera sarà allo Stadio San Siro con il suo “Farewell Yellow Brick Road Tour”, che ha preannunciato essere il suo “final tour”. «Mi congederò nel modo più grande possibile, esibendomi al mio meglio, con la scenografia più spettacolare che abbia mai avuto, suonando il luoghi che hanno significato tanto per me durante tutto il corso della mia carriera». Così il Rocket Man saluta. E c’è da giurarci che sarà un concerto incredibile.

LUCIANO LIGABUE “30 anni in un giorno”: l’appuntamento imperdibile di Luciano Ligabue. Sempre a Campovolo, ma questa volta nella nuova RCF ARENA di Reggio Emilia che sarà inaugurata proprio con il mega concerto del rock di Correggio. Una grande festa: invitati sul palco Loredana Bertè, Francesco De Gregori, Elisa, Eugenio Finardi, Gazzelle, Mauro Pagani e Piero Pelù. Ligabue tornerà live a settembre con cinque concerti all’Arena di Verona: il 27, 29 e 30 settembre e l’1 e 3 ottobre.

BAGLIONI "Dodici Note - TUTTI SU!” Moltiplicato per 12 concerti evento (da stasera al 19 giugno) che Claudio Baglioni porterà, per la prima volta, nello splendido spazio delle Terme di Caracalla, aprendo la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma. Si conteranno 123 artisti tra musicisti, coristi e performer sotto la direzione artistica di Giuliano Peparini. In scena anche l’Orchestra Italiana del Cinema e il Coro Giuseppe Verdi.

ULTIMO Un tour negli stadi che conta numeri altissimi di vendita per un cantautore così giovane. Data zero a Bibione (5 giugno). Il 17 giugno suonerà al Circo Massimo davanti a 70mila persone e il 23 e 24 luglio alla Stadio San Siro. Un tutto esaurito che si aggiunge ai numeri discografici (6 dischi d’oro e 51 dischi di platino) di Ultimo che di recente ha collaborato con Ed Sheeran (“2step”). In scaletta, i suoi successi e per la prima volta live le canzoni dell’ultimo album “SOLO”, il primo disco autoprodotto dalla sua etichetta Ultimo Records.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Giugno 2022, 06:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA