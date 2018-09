Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nonostante il caldo di queste settimane, l'autunno è ormai alle porte e sta per ricominciare la stagione dei concerti al chiuso. Nutrito il numero di cantanti e cantautori che sta per calcare il palcoscenico musicale della capitale. Dopo il live estivo al Circo Massimo, torna la pop starcon due date, il 30 e 31 ottobre al PalaLottomatica, che già si preannunciano sold out. D'altronde la cantante emiliana ha un amore particolare per Roma e per le sue bellezza archeologiche.Dopo il Circo Massimo infatti, non ha nascosto la sua ambizione per un live al Colosseo. A novembre, il 25, grande attesa per, coppia molto amata soprattutto dalle giovanissime millennials. Il 29 e 30 invece, sempre al PalaLottomatica una delle band più amate,, anche se in queste ore è tanta l'apprensione per Emanuele Spedicato, il chitarrista ricoverato in rianimazione all'ospedale Vito Fazzi di Lecce per un'emorragia cerebrale. Nei prossimi giorni si saprà, presumibilmente, se il tour invernale sarà confermato.Stessa location anche per il cantautore bolognese,, fresco del successo di Cremonini Stadi, il tour estivo dell'ex leader di Luna Pop, che si esibirà in una doppia data, 11 e 12 dicembre. Il 22 è la volta di, che festeggerà i 40 anni di carriera, dalla pubblicazione del celebre album Sotto il segno dei pesci, con un concerto dei suoi successi di sempre. Per quanto riguarda la band del momento,, ha già fatto registrare un triplo sold out, e chissà se verranno aggiunte altre date.Si cambia location, Auditorium Parco della Musica dove dal 13 ottobre il maestroinaugura la stagione dirigendo l'orchestra sulle note del celebre musical West Side Story, capolavoro del compositore Leonard Bernstein. Il 12 novembre, l'eclettico, pianista, compositore, cantante si esibisce per la platea romana, mentre il 18 salirà sul palco dell'Auditoriuma poche settimane dal suo ultimo album Domino. Il 29 invece segna il ritorno del rocker napoletano,che sta girando l'Italia con Pinocchio & Company Tour, con i brani storici della sua carriera.A dicembre il cantautore romanocon tre date dal 21 al 23 per cantare “Roma è de tutti”, con brani del suo vasto repertorio e canzoni dell'ultimo album dove è protagonista Roma, nella lingua e nelle storie. Per chiudere l'anno il 26 dicembre la poesia musicale die dal 26 al 30 la musica da Oscar del maestro