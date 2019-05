Estate 2019: i migliori concerti da vedere in tutta Italia

Tempo d'estate, tempo di concerti. Nella bella stagione si concentrano le performance live in spazi aperti, che attirano non solo cantanti italiani, ma anche star della musica mondiale e band internazionali. Vediamo quali sono.



Milano

Dal 24 al 26 maggio è di scena il MiAmi all’Idroscalo di Milano dove per tre giorni si alterneranno molti musicisti tra cui Sonic Youth, Luca Carboni, Franco 126, Ensi, Venerus con prezzi per ingresso giornaliero che partono dai 28€ (www.miamifestival.it). Da non perdere anche il Milano Summer Festival all'Ippodromo San Siri, in cui (tra giugno e luglio) ci saranno i concerti di Calcutta, Ben Harper e la storica band americana Kiss (milanosummerfestival.it ).



Roma

Il Rock in Roma, da anni, è ormai un punto di riferimento per chi ama la musica di alto livello, considerati i nomi che ogni anno scelgono le arene della capitale per esibirsi. 27/28 giugno la musica dei Kraftwek al Teatro di Ostia antica, il 27 a Capannelle, Calcutta, il 2 luglio James Blake ad Ostia Antica, il 3 Thirty seconds to Mars all'Auditorium Parco della Musica, il 6 luglio J-Ax si ricongiunge agli Articoli 31 a Capannelle, 9 luglio i Negrita e ancora Subsonica e Nick Mason il 16 luglio. Impossibile citarli tutti ma per la line up completa basta andare su rockinroma.com.





Firenze

A tutto rock’n’roll per il Firenze Rock Festival. Dal 13 al 16 giugno Smashing Pumpkins, Eddie Vedder, Ed Sheeran, The Cure, Snow Patrol. Si può scegliere per un giornaliero posto unico a 67,10 € o con un pass per tutto il weekend a 263,21€.



Bologna

Al Bologna Sonic Park (dal 30 giugno al 6 luglio) che ospiterà Salmo, Skunk Anansie, Greta Van Fleet, Weezer tra i grandi nomi, con ticket che vanno dai 28,75€ ai 74,75€. Altri nomi attesissimi sono quelli al Lucca Summer Festival. Per quasi un mese, dal 30 giugno al 29 luglio, sul palco si alterneranno Take That, Ennio Morricone, Elton John, Morricone, De Gregori, Calcutta, Toto, Macklemore, Tear for Fears, New Order, Mark Knopfler, Scorpions, Sting, Salmo. Prezzi a partire da 46€.



Altri artisti da non perdere:



Mark Knopfler. 13 luglio Lucca - 17 luglio Nichelino (To) - 18 luglio Cattolica - 20 luglio Roma - 22 luglio Verona, Arena.



Jova Beach Party. 6 luglio Lignano Sabbiadoro, 10 Rimini, 13 Castel Volturno, 16 Marina di Cerveteri, 20 Barletta



Vasco Rossi. 1, 2, 6 ,7, 11 e 12 giugno, Milano San Siro - 18 e 19 giugno, Cagliari Fiera



Dido. 8 maggio, Milano, Teatro degli Arcimboldi



Ennio Morricone. 18 e 19 maggio, Verona Arena - 15, 16, 21, 22 giugno Roma Terme di Caracalla



Ed Sheeran. 14 giugno, Firenze Ippodromo Visarno (Firenze Rocks) - 16 giugno Roma, Stadio Olimpico - 19 giugno, Milano San Siro



Ligabue (Stadi). 14 giugno Bari, 17 Messina, 21 Pescara, 25 Firenze, 28 Milano, 2 luglio Torino, 6 Bologna, 9 Padova, 12 Roma



Cure. 16 giugno, Firenze Rocks, Ippodromo Visarno



Phil Collins. 17 giugno, Milano Mediolanum Forum



Muse. 12 e 13 luglio, Milano San Siro - 20 luglio, Roma Stadio Olimpico



Scorpions. 27 luglio, Lucca Summer



Sting, 29 luglio Lucca, 30 Padova



Tiromancino. 1 luglio Auditorium parco della musica, Roma



TheGiornalisti. 7 settembre Circo Massimo Lunedì 20 Maggio 2019, 22:07

